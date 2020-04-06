Количество ДТП в Украине во время карантина уменьшилось на 63%
За период карантина значительно уменьшилось количество преступлений и аварий на дорогах.
В Украине за время карантина значительно уменьшилась преступность, а также на 63% уменьшилось количество дорожно-транспортных происшествий. Такие данные обнародовала Нацполиция, пишет пресс-служба президента.
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Транспортные ограничения в Украине:
- запрещены междугородные и межрегиональные перевозки;
- запрещены городские перевозки автобусами и маршрутками (за исключением перевозки работников, обеспечивающих жизнедеятельность города);
- разрешены пассажирские перевозки троллейбусами и трамваями с ограниченным количеством пассажиров;
- разрешено передвигаться только на собственном транспорте или такси;
- разрешенные грузовые перевозки, а также движение транспорта, который обеспечивает жизненно важные сферы;
- на выездах из всех областей Украины обустроят блокпосты.
Какая ответственность предусмотрена за нарушение карантина / Инфографика 24 канала
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