Количество ДТП в Украине во время карантина уменьшилось на 63%

За период карантина значительно уменьшилось количество преступлений и аварий на дорогах.

В Украине за время карантина значительно уменьшилась преступность, а также на 63% уменьшилось количество дорожно-транспортных происшествий. Такие данные обнародовала Нацполиция, пишет пресс-служба президента.

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Транспортные ограничения в Украине:

запрещены междугородные и межрегиональные перевозки;

запрещены городские перевозки автобусами и маршрутками (за исключением перевозки работников, обеспечивающих жизнедеятельность города);

разрешены пассажирские перевозки троллейбусами и трамваями с ограниченным количеством пассажиров;

разрешено передвигаться только на собственном транспорте или такси;

разрешенные грузовые перевозки, а также движение транспорта, который обеспечивает жизненно важные сферы;

на выездах из всех областей Украины обустроят блокпосты.



Какая ответственность предусмотрена за нарушение карантина / Инфографика 24 канала