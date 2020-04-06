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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Количество ДТП в Украине во время карантина уменьшилось на 63%

      - Читати новину українською
      Количество ДТП и преступлений уменьшилось / kioskpolis.pl

      За период карантина значительно уменьшилось количество преступлений и аварий на дорогах.

      В Украине за время карантина значительно уменьшилась преступность, а также на 63% уменьшилось количество дорожно-транспортных происшествий. Такие данные обнародовала Нацполиция, пишет пресс-служба президента.

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      Транспортные ограничения в Украине:

      • запрещены междугородные и межрегиональные перевозки;
      • запрещены городские перевозки автобусами и маршрутками (за исключением перевозки работников, обеспечивающих жизнедеятельность города);
      • разрешены пассажирские перевозки троллейбусами и трамваями с ограниченным количеством пассажиров;
      • разрешено передвигаться только на собственном транспорте или такси;
      • разрешенные грузовые перевозки, а также движение транспорта, который обеспечивает жизненно важные сферы;
      • на выездах из всех областей Украины обустроят блокпосты.

      Яка відповідальність передбачена за порушення карантину
      Какая ответственность предусмотрена за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП
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