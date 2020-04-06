Кількість ДТП в Україні під час карантину зменшилась на 63%
За період карантину значно зменшилась кількість злочинів та аварій на дорогах.
В Україні за час карантину значно зменшилась злочинність, а також на 63% зменшилась кількість дорожньо-транспортних пригод. Такі дані оприлюднила Нацполіція, пише пресслужба президента.
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Транспортні обмеження в Україні:
- заборонені міжміські та міжрегіональні перевезення;
- заборонені міські перевезення автобусами та маршрутками (за винятком перевезення працівників, які забезпечують життєдіяльність міста);
- дозволені пасажирські перевезення тролейбусами та трамваями з обмеженою кількістю пасажирів;
- дозволено пересуватись лише на власному транспорті або таксі;
- дозволені вантажні перевезення, а також рух транспорту, який забезпечує життєво важливі сфери;
- на виїздах з усіх областей України облаштують блокпости.
Яка відповідальність передбачена за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу
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