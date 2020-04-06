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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Кількість ДТП в Україні під час карантину зменшилась на 63%

      - Читать новость на русском
      Кількість ДТП та злочинів зменшилась / kioskpolis.pl

      За період карантину значно зменшилась кількість злочинів та аварій на дорогах.

      В Україні за час карантину значно зменшилась злочинність, а також на 63% зменшилась кількість дорожньо-транспортних пригод. Такі дані оприлюднила Нацполіція, пише пресслужба президента. 

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      Транспортні обмеження в Україні:

      • заборонені міжміські та міжрегіональні перевезення;
      • заборонені міські перевезення автобусами та маршрутками (за винятком перевезення працівників, які забезпечують життєдіяльність міста);
      • дозволені пасажирські перевезення тролейбусами та трамваями з обмеженою кількістю пасажирів;
      • дозволено пересуватись лише на власному транспорті або таксі;
      • дозволені вантажні перевезення, а також рух транспорту, який забезпечує життєво важливі сфери;
      • на виїздах з усіх областей України облаштують блокпости.

      Яка відповідальність передбачена за порушення карантину
      Яка відповідальність передбачена за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Аварії та ДТП
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