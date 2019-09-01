Количество обстрелов на Донбассе возросло: есть раненый

В течение суток 31 августа пророссийские боевики продолжали нарушать "перемирие" – 20 раз обстреляли позиции ООС. Из-за действий врага украинский военный получил ранения.

Оккупанты стреляли из запрещенного минскими соглашениями оружия, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

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Боевики стреляли из артиллерийских систем, минометов, вооружения БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" они совершили 11 обстрелов позиций Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – 9 обстрелов.

Боевики возле Зайцева на Донбассе 31 августа запросили у украинской стороны режим тишины – до 16 часов. ВСУ согласились, но враг "поблагодарил" выстрелами и ранил украинского бойца.