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      Количество обстрелов на Донбассе возросло: есть раненый

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      На Донбассе 20 обстрелов со стороны боевиков, есть раненый
      На Донбассе 20 обстрелов со стороны боевиков, есть раненый / Цензор.нет

      В течение суток 31 августа пророссийские боевики продолжали нарушать "перемирие" – 20 раз обстреляли позиции ООС. Из-за действий врага украинский военный получил ранения.

      Оккупанты стреляли из запрещенного минскими соглашениями оружия, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

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      Боевики стреляли из артиллерийских систем, минометов, вооружения БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" они совершили 11 обстрелов позиций Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – 9 обстрелов.

      Боевики возле Зайцева на Донбассе 31 августа запросили у украинской стороны режим тишины – до 16 часов. ВСУ согласились, но враг "поблагодарил" выстрелами и ранил украинского бойца.

      blog_ava
      На Донбассе опять погиб украинский воин
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      Теги: Новости Украины Новости политики Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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      Новости за 1 сентября
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