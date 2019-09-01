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      Кількість обстрілів на Донбасі зросла: є поранений

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      На Донбасі 20 обстрілів з боку бойовиків, є поранений
      На Донбасі 20 обстрілів з боку бойовиків, є поранений / Цензор.нет

      Впродовж доби 31 серпня проросійські бойовики продовжували порушувати "перемир'я" – 20 разів обстріляли позиції ООС. Через дії ворога український воїн отримав поранення.

      Окупанти стріляли із забороненої мінськими угодами зброї, повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

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      Бойовики гатили із артилерійських систем, мінометів, озброєння БПМ, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" вони здійснили 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" – 9 обстрілів.

      Бойовики біля Зайцевого на Донбасі 31 серпня запросили в української сторони режим тиші – до 16 години. ЗСУ погодилися, та ворог "подякував" пострілами і поранив українського бійця.

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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