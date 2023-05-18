О предстоящем увольнении Каля сообщил сам министр обороны США. В своем заявлении Ллойд Остин поблагодарил Колина Каля за непреклонную преданность.

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Вернется на предыдущую работу

Мы благодарны за его непреклонную преданность и исследовательский интеллект. Я лично ценил руководство и рекомендации Колина, и меня постоянно поражали серьезность его целей, его приверженность национальной безопасности Америки и его глубокое уважение к государственной службе.

– отметил Остин.

Журналисты отмечают, что Колин Каль вернется на прежнее место работы. Он снова будет штатным профессором Стэнфордского университета. Заметим, что в вузе у него был двухлетний отпуск, когда он вступил на должность в Пентагоне. И он завершился этой весной.

Изданию рассказали, что Колин Каль попросил администрацию университета продлить ему отпуск до середины июля. Это позволит ему накануне саммита НАТО в Вильнюсе поддержать президента США Джо Байдена и министра обороны Ллойда Остина.

Заметили журналисты, что Каль – ключевой игрок в формировании оборонной политики США. Он привлечен в решении ряда вопросов, в частности, связанных с синхронизацией помощи по безопасности нашему государству.

Вместо него исполнять обязанности замминистра по политическим вопросам будет Саша Бейкер. Сейчас она – заместительница Каля.

Каль был против F-16 для Украины

В Politico отметили, что Колин Каль – один из чиновников США, который был против того, чтобы Украине предоставили истребители F-16. Собственно это вызвало споры между администрацией президента Джо Байдена и конгрессменами из обеих партий.

По словам Каля, отправление Украине F-16 будет занимать годы, а также обойдется в миллиарды долларов. Кроме того, по его мнению, истребители – не важнейшая потребность нашего государства.

Заметим, что в Минобороны Украины рассказали, сколько F-16 нужно нашему государству. На ход боевых действий сейчас повлияли бы 2 – 3 эскадрилья истребителей. Речь идет о приблизительно свыше 30 воздушных судах.