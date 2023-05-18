Про майбутнє звільнення Каля повідомив сам міністр оборон США. У своїй заяві Ллойд Остін подякував Коліну Калю за непохитну відданість.

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Ми вдячні за його непохитну відданість і дослідницький інтелект. Я особисто цінував керівництво і рекомендації Коліна, і мене постійно вражали серйозність його цілей, його відданість національній безпеці Америки та його глибока повага до державної служби,

– зазначив Остін.

Журналісти зазначають, що Колін Каль повернеться на попереднє місце праці. Він знову буде штатним професором Стенфордського університету. Зауважимо, що у виші у нього була дворічна відпустка, коли він обійняв посаду у Пентагоні. І вона завершилася цієї весни.

Виданню розповіли, що Колін Каль попрохав адміністрацію університету продовжити йому відпустку до середини липня. Це дозволить йому напередодні саміту НАТО у Вільнюсі підтримати президента США Джо Байдена та міністра оборони Ллойда Остіна.

Зауважили журналісти, що Каль – ключовий гравець у формуванні оборонної політики Сполучених Штатів. Він залучений у розв'язанні низки питань, зокрема, пов'язаних з синхронізацією безпекової допомоги нашій державі.

Замість нього виконувати обов'язки заступника міністра з політичних питань буде Саша Бейкер. Наразі вона – заступниця Каля.

Каль був проти F-16 для України

У Politico зауважили, що Колін Каль – один з високопосадовців США, котрий був проти того, щоб Україні надали винищувачі F-16. Власне, це викликало суперечки між адміністрацією президента Джо Байдена та конгресменами з обох партій.

За словами Каля, відправлення Україні F-16 займатиме роки, а також обійдеться у мільярди доларів. Крім того, на його думку, винищувачі – не найважливіша потреба для нашої держави.

Зауважимо, що у Міноборони України розповіли, скільки F-16 потрібно нашій державі. На хід бойових дій зараз вплинули б 2 – 3 ескадрильї винищувачів. Мовиться про приблизно понад 30 повітряних суден.