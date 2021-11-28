Коллаборация с Третьим Рейхом: почему Гитлер обожал самолеты от BMW

Компания BMW финансово окрепла благодаря производству двигателей для мотоциклов и самолетов для Третьего Рейха. Отмыв репутационное пятно, она стала одним из самых успешных автопромышленников мира.

В истории BMW были переломные моменты. О том, какая машинка немецкого концерна весила всего 360 килограммов и как появились фирменные "ноздри" – читайте далее.

К теме BMW представила концепты электрических велосипеда и мотоцикла с переменной максимальной скоростью

Первые авиадвигатели от BMW

Военный историк Андрей Швачко рассказал, что еще накануне Первой мировой войны, примерно в 1911 – 1912 годах по всей Европе началась гонка и перегонки по поводу авиации.

Появились первые двигатели, которые уже могли поднимать самодельные самолеты,

– пояснил историк.

Среди тех, кто тонко чувствовал веяния эпохи, был немецкий предприниматель Карл Рапп. В 1913 году на окраине Мюнхена он открыл Bayerische Flugzeugwerke, то есть Баварский авиационный завод.

Дело обстояло не очень. Это требовало больших вложений. Для двигателей в то время это было очень-очень сложно. Однако в 1916 году начинается рост. Уже во время Первой мировой войны. Андрей Швачко Военный историк

В 1917 году Рапп переименовал компанию в Bayerische Motoren Werke, то есть Баварский моторный завод. Однако уже вскоре покинул предприятие.

По официальной версии – по состоянию здоровья. По другой – за то, что провалил заказ на 600 двигателей для Австро-Венгрии.

Руководство перенял австрийский промышленник Франц Попп, сокративший название до известной аббревиатуры BMW.

Полный выпуск "Корпораций мира" о BMW: смотрите видео

Военный историк отметил, что из-за окончания Первой мировой войны Германия попала под большие санкции того периода. По мирному Версальскому соглашению, ни войска, ни танков, ни кораблей, ни тем паче самолетов у Германии не должно было быть.

Все разработки просто приостанавливают. Были комиссии, которые следили, чтобы на заводах ничего не делали,

– подчеркнул Швачко.

Чтобы выжить в новых условиях, предприятие начало выпускать тормозные системы для поездов. В 1923 году появляется первый мотоцикл от BMW – R32.

Они (BMW – 24 канал) по сей день выходят на европейскую и мировую арены тем, что их двигатели и мотоциклы с карданной системой передачи. Они же придумали и коляску. Мотоцикл у них был трехколесный. Эта система известна по сей день, она работает и имеет большую популярность у многих людей. Андрей Швачко Военный историк

BMV обходило международные запреты

В 1920 годах немецкое предприятие начинает игнорировать международные запреты. Снова врывается в авиационную промышленность. Помогает ему в этом компания из США.

Швачко пояснил, что американская фирма Pratt & Whitney поставляет двигатели по лицензии. BMW просто из дюймовой системы переводит все запасные части и весь двигатель на метрическую систему.

Они создают двигатель, который используют в самолете Junkers,

– отметил Военный историк.

После выпуска двигателей появилась реклама, породившая трактовку логотипа BMW. На плакате 1929 года компания вписала свой круглый знак в пропеллер самолета.

Клиенты подумали, что именно такое значение производители заложили в лого с самого начала. На самом деле сперва никакого символизма это изображение не несло. Однако BMW решил не развеивать миф. Бело-голубые цвета "одолжил" у флага Баварии.



Реклама с трактовкой логотипа бренда / Фото BMW

Предприятие в межвоенный период

В 1936 – 1939 годах Ju 52, оснащенные двигателями от BMW, приняли участие в Гражданской войне в Испании в составе немецкого легиона "Кондор".

Впоследствии Адольф Гитлер сказал, что Франко должен поставить памятник самолетам, потому что они "спасли Испанию от большевиков". С самого начала Junkers задумывали как бомбардировщики. Сперва же маскировали их под гражданские самолеты.

Всем известно, что даже был рейс "Берлин – Москва", который сообщался до Второй мировой войны. Создали совместную компанию, которая обслуживала самолеты в Москве. Они себе преспокойно летали. Он был очень надежен. Сама система самолета была надежна, а также двигатели, производимые BMW. Андрей Швачко Военный историк

К слову, это был один из любимых самолетов Гитлера. "Во время своей "рекламной акции" перед выборами он использовал непосредственно Ju 52. Налетал много тысяч километров: как по Германии, так прилетал в Италию", – вспомнил историк.

Вторая Мировая для BMW, конечно, стала золотым временем. Junkers Ju 52 с 3 двигателями от баварского завода был одним из основных военно-транспортных самолетов Германии.

Используются во всех десантных операциях, которые делала нацистская Германия,

– заявил Швачко.

Сотрудничество с Третьим Рейхом

Именно на предприятиях BMW изготавливали двигатели для первого в истории серийного реактивного истребителя – Messerschmitt Me 262.

Это был очень большой шаг вперед. Почему конкретно? Они по скорости до 800 километров в час. Ни один самолет того времени не мог развить такую скорость. Мог догнать любой истребитель и бомбардировщик. Андрей Швачко Военный историк

Еще одним сегментом, который помогал BMW "процветать" во Вторую мировую войну, были мощные мотоциклы для Вермахта.

По словам Швачко, известно не только из кинофильмов, но и из архивной литературы, что все разведывательные части были мотоциклетными и усилены бронетранспортерами.

Мотоциклы были BMW R12 и R71, которые до войны делали по лицензии как M72. Это тождественный мотоцикл,

– считает историк.

Война закончилась, и за коллаборацию с нацистами пришлось расплачиваться. К слову, с режимом Гитлера в то время сотрудничало много немецких бизнес-великанов.

Например, на предприятиях Hugo Boss шили форму для отрядов СС, штурмовых отрядов СА и Гитлерюгенда. Фирма Allianz, к примеру, застраховала всех работников концлагеря "Аушвиц".

Читайте больше BMW показала концепт автомобиля, пригодного к полной переработке

Немецкий промышленник Хюго Хенкель, который возглавлял компанию Henkel в начале войны, был членом "Национал-социалистической рабочей партии Германии". На бренд работали сотни военнопленных.

Все предприниматели не просто какие-то там ФЛП, а люди, владевшие большими империями. Они начали говорить: "Мы не знали, куда все это идет. Мы не могли ничего поделать, потому что власть была у нацистов. Нас задавливали". Андрей Швачко Военный историк

Однако сравнять все с землей союзникам не было выгодно. Они дали возможность коллаборантам "загладить вину" финансово.

Интересно Продажи электромобилей выросли на 160%: Tesla все труднее удерживать лидерство

"По сегодняшний день ежемесячно выплачивают небольшую сумму денег родственникам (кто еще остался жив) западных работников предприятий, которых загнали как рабов. В большой степени, огромные компании, такие как BMW и Henkel, откупились от государств-союзниц, которые имели к ним претензии", – говорит Военный историк.

Также алиянты в качестве компенсации вывезли часть оборудования с заводов компаний. В частности, с BMW.

Первый легендарный автомобиль Dixi

Хоть BMW "крепко встал на ноги" благодаря производству авиадвигателей и мотоциклов сегодня, бесспорно, ассоциируется с автомобилями. Бренд сделал первый шаг в этом направлении еще в межвоенный период.

В 1928 году BMW выкупил компанию Automobilwerk Eisenach, которая за год до того приобрела в британской Austin Motor Company лицензию на выпуск автомобиля Dixi, которая была модификацией Austin 7.

Dixi стала первым автомобилем, который начала выпускать компания BMW.

Автор и ведущий канала Big Test и Avto24 Сергей Волощенко пояснил, что у BMW были деньги и желания. Они просто хотели быстро войти в рынок.

Я думаю, что примерно сейчас тоже самое происходит с китайцами. Происходило. То есть они сразу покупали целые бренды. Бренд был не пустым. У него в портфолио уже что-то было,

– пояснил Волощенко.

Это была компактная машина, которая вмещала в салоне 4 человек. Она развивала скорость всего 75 километров в час. Ее выпускали недолго – до 1931 года. Первым авто, которое разработали собственно на баварском заводе, был BMW 303.

Они (BMW – 24 канал) четко понимали, что аэродинамика и скорость автомобиля были между собой тесно связаны. Чтобы сделать радиаторы не такими вертикальными, как они были привычными для всех, а сделать что-то немножко лучше. Они наклонили решетку и старались сделать ее более обтекаемой. Для этого радиатор разделили на 2 половинки и загнули. Сергей Волощенко Автор и ведущий канала Big Test и Avto24

Откуда и появились фирменные черты дизайна BMW – так называемые "ноздри", или "почки". Волощенко пояснил, что это был довольно успешный проект BMW.



Dixi – первое компактное авто бренда BMW / Фото Auta5P

"В то время она неплохо ездила и была хорошей из-за надежности. Надо понимать, что тогда не было каких-то безумных успехов с точки зрения управляемости и послушания. Тогда главное было, чтобы машина неплохо ездила и долго не ломалась. Именно это было основой того, что BWM стал популярным автомобилем. Также был красивый дизайн", – добавил он.

Удобный и простой микрокар Isetta

После Второй мировой, в "разбитой" войной и зажатой санкциями побежденной Германии люди требовали максимально простых и доступных автомобилей. Настолько простых, считает ведущий автоканалов, что пришлось пересмотреть саму концепцию автомобилестроения.

Они начали с "гибрида" мотоцикла и автомобиля. Машинка, которая тогда выпускалась после войны, называлась Isetta. Насколько я знаю, это тоже была не собственная разработка BMW,

– пояснил Волощенко.

Конструкцию Isetta разработали в Италии. С конвейеров BMW она начала сходить в 1955 году. Поместиться в таком микрокаре могли только 2 человека.

Фактически там стоял двигатель от мотоцикла. Тогда не было мотороллеров. Там был двигатель, который позволял ехать машинке. Это был чисто процесс передвижения, никакой скорости и удовольствия. Просто из пункта А в пункт B. Условно говоря, не на коняке, не на телеге, а в каком-то все-таки автомобиле с крышей над головой. Сергей Волощенко Автор и ведущий канала Big Test и Avto24

Весила такая причудливая машинка всего 360 килограммов. Среди немцев Isetta получила прозвища "шар", "пузырек" и "яйцо, которое катится".

Французы называли свою модификацию машины "кувшином с йогуртом", бразильцы – "мячом", а чилийцы – "шаром". Также "приклеились" название "автомобиль-пузырь".



В микрокаре могли поместиться только 2 человека / Фото Huhu Uet

По наблюдениям автора и ведущего автоканалов, самым интересным было то, что машина была настолько проста, что в нее для входа использовали переднюю часть.

Дверь – это было фактически лобовое стекло. То есть у тебя открывалась дверь вместе с рулем и определенными органами управления. Ты садился в автомобиль и закрывал за собой эту дверь,

– разъяснил Волощенко.

О начале премиальности бренда BMW – узнайте в полном выпуске программы.