В історії BMW були переламні моменти. Про те, яка машинка німецького концерну важила всього 360 кілограмів і як з'явилися фірмові "ніздрі" – читайте далі.

До теми BMW представила концепти електричних велосипеда й мотоцикла зі змінною максимальною швидкістю

Перші авіадвигуни від BMW

Військовий історик Андрій Швачко розповів, що ще напередодні Першої світової війни, приблизно в 1911 – 1912 роках по всій Європі почалась гонитва чи перегони з приводу авіації.

З'явилися перші двигуни, які вже могли підіймати саморобні літаки,

– пояснив історик.

Серед тих, хто тонко відчував віяння епохи був німецький підприємець Карл Рапп. У 1913 році на околиці Мюнхена він відкрив Bayerische Flugzeugwerke, тобто Баварський авіаційний завод.

Справа йшла не дуже. Це потребувало великих вкладань. Для двигунів на той час це було дуже-дуже складно. Проте у 1916 році стає зростання. Уже під час Першої світової війни. Андрій Швачко Військовий історик

У 1917 році Рапп перейменував компанію на Bayerische Motoren Werke, тобто Баварський моторний завод. Проте вже невдовзі покинув підприємство.

Зауважте! За офіційною версією – за станом здоров'я. За іншою – через те, що провалив замовлення на 600 двигунів для Австро-Угорщини.

Керівництво перейняв австрійський промисловець Франц Попп, який скоротив назву до відомої абревіатури BMW.

Повний випуск "Корпорацій світу" про BMW​: дивіться відео

Військовий історик зазначив, що через закінчення Першої світової війни Німеччина потрапила під великі санкції того періоду. За мирною Версальською угодою, ні війська, ні танків, ні кораблів, ні тим паче літаків у Німеччини не мало бути.

Усі розроблення просто призупиняють. Були комісії, які слідкували, щоб на заводах нічого не робили,

– наголосив Швачко.

Щоб вижити в нових умовах, підприємство почало випускати гальмівні системи для потягів. У 1923 році з'являється перший мотоцикл від BMW – R32.

Вони (BMW – 24 канал) по сьогодні виходять на європейську й світову арени тим, що їхні двигуни й мотоцикли з карданною системою передачі. Вони ж вигадали й візок. Мотоцикл у них був триколісний. Ця система відома по сьогодні, вона працює і має велику популярність у багатьох людей. Андрій Швачко Військовий історик

BMV обходило міжнародні заборони

У 1920 роках німецьке підприємство починає ігнорувати міжнародні заборони. Знову вривається в авіаційну промисловість. Допомагає йому в цьому компанія зі США.

Швачко пояснив, що американська фірма Pratt & Whitney поставляє двигуни за ліцензією. BMW просто з дюймової системи переводить усі запасні частини й весь двигун на метричну систему.

Вони створюють двигун, який використовують у літаку Junkers,

– відзначив військовий історик.

Після випуску двигунів з'явилася реклама, яка породила трактування логотипу BMW. На плакаті 1929 року компанія вписала свій круглий знак у пропелер літака.

Клієнти подумали, що саме таке значення виробники заклали у лого із самого початку. Насправді спершу жодного символізму це зображення не несло. Проте BMW вирішив не розвіювати міф. Біло-блакитні кольори "позичив" у прапора Баварії.



Реклама з трактуванням логотипу бренду / Фото BMW

Підприємство у міжвоєнний період

У 1936 – 1939 роках Ju 52, оснащені двигунами від BMW взяли участь у Громадянській війні в Іспанії в складі німецького легіону "Кондор".

Згодом Адольф Гітлер сказав, що Франко має поставити пам'ятник літакам, бо вони "врятували Іспанію від більшовиків". Від самого початку Junkers задумували як бомбардувальники. Спершу ж маскували їх під цивільні літаки.

Усім відомо, що навіть був рейс "Берлін – Москва", який сполучався до Другої світової війни. Створили спільну компанію, яка обслуговувала літаки в Москві. Вони собі спокійнесенько літали . Він був дуже надійний. Сама система літака була надійна, а також двигуни, вироблені BMW. Андрій Швачко Військовий історик

До слова, це був один з улюблених літаків Гітлера. "Під час своєї "рекламної акції" перед виборами він використовував безпосередньо Ju 52. Налітав багато тисяч кілометрів: як по Німеччині, так прилітав і в Італію", – згадав історик.

Друга світова для BMW, звісно, стала золотим часом. Junkers Ju 52 з 3 двигунами від баварського заводу був одним з основних військово-транспортних літаків Німеччини.

Використовуються в усіх десантних операціях, які робила нацистська Німеччина,

– заявив Швачко.

Співпраця з Третім Рейхом

Саме на підприємствах BMW виготовляли двигуни для першого в історії серійного реактивного винищувача – Messerschmitt Me 262.

Це був дуже великий крок уперед. Чому саме? Вони по швидкості до 800 кілометрів на годину. Жоден літак того часу не міг розвинути таку швидкість. Міг наздогнати будь-який винищувач і бомбардувальник. Андрій Швачко Військовий історик

Ще одним сегментом, який допомагав BMW "процвітати" в Другу світову війни були потужні мотоцикли для Вермахту.

За словами Швачка, відомо не тільки з кінофільмів, а й з архівної літератури, що всі розвідувальні частини були мотоциклетними й посилені бронетранспортерами.

Мотоцикли були BMW R12 та R71, які до війни робили за ліцензією як M72. Це тотожний мотоцикл,

– вважає історик.

Війна закінчилася і за колаборацію з нацистами довелося розплачуватися. До слова, з режимом Гітлера в той час співпрацювало багато німецьких бізнес-велетнів.

Наприклад, на підприємствах Hugo Boss шили форму для загонів СС, штурмових загонів СА та Гітлер'югенду. Фірма Allianz, до прикладу, застрахувала всіх працівників концтабору "Аушвіц".

Читайте більше BMW показала концепт автомобіля, придатного до повної переробки

Німецький промисловець Хюго Хенкель, який очолював компанію Henkel на початку війни, був членом "Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини". На бренд працювали сотні військовополонених.

Усі підприємці не просто якісь там ФОПи, а люди, які володіли великими імперіями. Вони почали казати: "Ми не знали, куди це все йде. Ми не могли нічого поробити, тому що влада була у нацистів. Нас задавлювали". Андрій Швачко Військовий історик

Проте зрівняти усі компанії із землею союзникам не було вигідно. Вони дали можливість колаборантам "загладити вину" фінансово.

Цікаво Продажі електромобілів зросли на 160%: Tesla все важче утримувати лідерство

"По сьогодні щомісячно виплачують невеличку суму грошей родичам (хто ще залишився живим) західних працівників підприємств, яких загнали як рабів. Великою мірою, величезні компанії, такі, як BMW та Henkel відкупилися від держав-союзниць, які мали до них претензії", – каже військовий історик.

Також аліянти як компенсацію вивезли частину обладнання із заводів компаній. Зокрема, з BMW.

Перший легендарний автомобіль Dixi

Хоч BMW "міцно встав на ноги" завдяки виробництву авіадвигунів і мотоциклів сьогодні, безперечно, асоціюється з автомобілями. Бренд зробив перший крок у цьому напрямку ще у міжвоєнний період.

У 1928 році BMW викупив компанію Automobilwerk Eisenach, яка за рік до того придбала в британської Austin Motor Company ліцензію на випуск автівки Dixi, яка була модифікацією Austin 7.

Довідка. Dixi стала першим автомобілем, який почала випускати компанія BMW.

Автор та ведучий каналу Big Test і Avto24 Сергій Волощенко пояснив, що у BMW були гроші й бажання. Вони просто хотіли ввійти в ринок швидко.

Я думаю, що приблизно зараз теж саме відбувається з китайцями. Відбувалося. Тобто вони відразу купували цілі бренди. Бренд був не порожнім. У нього в портфоліо уже щось було,

– пояснив Волощенко.

Це була компактна машина, яка вміщала в салоні 4 людей. Вона розвивала швидкість всього 75 кілометрів на годину. Її випускали недовго – до 1931 року. Першим авто, яке розробили власне на баварському заводі був BMW 303.

Вони (BMW – 24 канал) чітко розуміли, що аеродинаміка і швидкість автомобіля були між собою тісно пов'язані. Щоб зробити радіатори не такими вертикальними, як вони були звичними для всіх, а зробити щось трошки краще. Вони нахилили решітку і намагалися зробити її більш обтічною. Для цього радіатор розділили на 2 половинки й загнули. Сергій Волощенко Автор та ведучий каналу Big Test і Avto24

Звідки й з'явилися фірмові риси дизайну BMW – так звані "ніздрі", або "нирки". Волощенко пояснив, що це був доволі успішний проєкт BMW.



Dixi – перше компактне авто бренду BMW​ / Фото Auta5P

"На той час вона непогано їздила та була добра через надійність. Треба розуміти, що тоді не було якихось шалених успіхів з точки зору керованості й слухняності. Тоді головне було, щоб машина непогано їздила і довго не ламалася. Саме це було основою того, що BWM став популярним автомобілем. Також був гарний дизайн", – додав він.

Зручний і простий мікрокар Isetta

Після Другої світової, у "розбитій" війною і затисненій санкціями переможеній Німеччині люди вимагали максимально простих і доступних автомобілів. Настільки простих, вважає ведучий автоканалів, що довелося переглянути саму концепцію автомобілебудування.

Вони розпочали з "гібрида" мотоцикла й автомобіля. Машинка, яка тоді випускалася після війни, називалася Isetta. Наскільки я знаю, це теж було не власне розроблення BMW,

– пояснив Волощенко.

Конструкцію Isetta розробили в Італії. З конвеєрів BMW вона почала сходити у 1955 році. Поміститися у такому мікрокарі могли тільки 2 людини.

Фактично там стояв двигун від мотоцикла. Тоді не було моторолерів. Там був двигун, який дозволяв їхати машинці. Це був чисто процес пересування, ніякої швидкості й задоволення. Просто з пункту А в пункт B. Умовно кажучи, не на коняці, не на возі, а в якомусь все-таки автомобілі з дахом над головою. Сергій Волощенко Автор та ведучий каналу Big Test і Avto24

Важила така чудернацька машинка лише 360 кілограмів. Серед німців Isetta отримала прізвиська "куля", "бульбашка" та "яйце, яке котиться".

Французи називали свою модифікацію машини "глечиком із йогуртом", бразилійці – "м'ячем", а чилійці – "кулею". Також "приклеїлися" назва "автомобіль-міхур".



У мікрокарі могли вміститись лише 2 людини / Фото Huhu Uet

За спостереженнями автор та ведучого автоканалів, найцікавішим було те, що машина була настільки проста, що в неї для входу використовували передню частину.

Двері – це було фактично лобове скло. Тобто у тебе відчинялись двері разом із кермом і певними органами керування. Ти сідав в автомобіль та зачиняв за собою ці двері,

– роз'яснив Волощенко.

Про початок преміальності бренду BMW – дізнайтесь у повному випуску програми.