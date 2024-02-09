Постоянная практика врагов: Россия на Запорожье создала "комиссию" дерибана зданий и техники

Журналисты и IT-специалисты установили имена предателей, которые вошли в так называемую действующую вражескую "комиссию" по проверке сельхозпостроек и техники, пострадавших в результате боевых действий. Она действует на территории Куйбышевского района в Запорожье.

На самом деле "комиссия" занимается тем, что находит так называемое "бесхозное имущество". И российская Госдума даже подготовила правки к проекту закона, что упрощает возвращение в оборот "бесхозного имущества".

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Известны имена членов так называемой "комиссии"

Журналисты вспомнили, что в мае 2022 года в поселок Каменка Пологовского района Запорожской области (до 2016 года – Куйбышево, до 2021 – Бильмак) зашли российские захватчики. Тогда почти сразу так называемая самопровозглашенная "администрация" объявила о:

проведении переписи населения;

учете сельскохозяйственных зданий и техники.

Для этого даже создали специальную комиссию. В сентябре 2022 года – так называемая "военно-гражданская администрация" оккупированного поселка Куйбышево в Запорожской области создала постоянно действующую "комиссию" по проверке сельхоззданий и техники, пострадавших в результате боевых действий.

Громкий лозунг об "обеспечении социальной защиты лиц, пострадавших в результате боевых действий", вероятно, маскирует банальное присвоение имущества. Первый состав комиссии публикуем ниже. Изменения в составе пока устанавливаем,

– рассказали журналисты.

Председателем "комиссии" является так называемая "председатель оккупационной ВГА" поселка Куйбышево (украинское название – Каменка) Татьяна Владимировна Рыбалка.

Кстати, на своей странице в российском "ВКонтакте" она написала, что ее любимые книги – это произведения Достоевского и Островского и даже "Мария" Уласа Самчука, то есть первое в украинской литературе произведение о насильственной коллективизации и Голодоморе-геноциде украинской нации 1932 – 1933 годов.



Татьяна Рыбалка внесена в базу "Миротворца" / Скриншот с видео

Несмотря на все, Рыбалка даже прошла "обучение" у россиян и получила сертификат от российской президентской академии по улучшению своих управленческих навыков.

Она внесена в базу "Миротворца" и новую базу коллаборантов и пропагандистов Evocation.info. Ее брат Андрей Кирилаш живет с женой Татьяной в Мариуполе.

Так называемым "заместителем" главы оккупационной администрации и председателя комиссии является Сергей Николаевич Юрченко, который есть давним сторонником российской имперской идеологии. В частности, известно, что он:

был депутатом Бахчисарайского городского совета,

является атаманом крымского регионального отделения Союза казаков России и зарубежья,

помощник депутата Госдумы России Виктора Водолацкого, один из авторов и создателей сайта "Новорос.info".

Во время фейковых выборов на временно оккупированных территориях его избрали якобы "депутатом законодательного собрания Запорожской области".

Юрченко стал "депутатом" у россиян

"Начальником отдела земельных отношений" и псевдосекретарем комиссии является Александр Иванович Хнычкин. Он имеет двух сыновей – один Антон Гуммер живет в Польше, второй Никита Гуммер с мамой Ириной Гуммер – в Ростове.

В так называемую вражескую "комиссию" также вошли:

Сергей Игоревич Шах , который является так называемым "начальником отдела благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства";

, который является так называемым "начальником отдела благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства"; Наталья Ильинична Карпий (Бордюг) – так называемая "главная специалистка отдела бухучета и отчетности".

На фото Хнычкин и его двое сыновей, а также Шах и Карпий

Что установила "комиссия" из коллаборантов

Журналисты отметили, что враги уже опубликовали на сайте оккупационной власти Запорожской области так называемые результаты работы этой фейковой "комиссии". Так, в разделе "Выявленное бесхозное имущество" уже целые списки зданий и оккупанты еженедельно добавляют туда помещения.

Более того, Госдума России в июне 2023 года подготовила поправки к законопроекту, упрощающие возвращение в оборот "бесхозного имущества" и снятие с учета разрушенных зданий "с учетом ведения боевых действий на новых территориях".

Кстати, весь мир даже не признает присоединения к России так называемых "новых территорий", ведь Кремль их незаконно оккупировал. Между тем враги даже хотят присвоить здания на оккупированных землях.