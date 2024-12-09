На территории временно оккупированного Мариуполя руководители государственного предприятия ДНР и их партнеры обокрали завод "Азовэлектросталь". Известно, что сумма ущерба составляет более 6,5 миллионов долларов.

Металл с завода продавали как лом. Приспешникам главы ДНР Дениса Пушилина за это преступление грозит в России Пушилина за это преступление грозит в России 15 лет колонии. Руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что на временно оккупированных территориях воруют все, говорится о безумных суммах.

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Преступные действия коллаборационистов

Петр Андрющенко отметил, что коллаборационисты, которые получили власть на временно оккупированной территории, в частности ДНР уже с 2022 года начали разворовывать металл на заводе "Азовэлектросталь".

Почему об этом вообще стало известно? Этот завод является единственным металлургическим предприятием, на территории которого можно быстро запустить работу. "Азовэлектросталь" почти не пострадал от боевых действий,

– сказал руководитель "Центра изучения оккупации".

Он пояснил, что на территории завода есть большое современное оборудование, которое можно использовать для перетопки металла.

Российские власти решили запустить работу "Азовэлектростали". Приехали специалисты, которые поняли, что значительная часть оборудования вырезана.

Это современное оборудование могло работать, приносить прибыль и давать работу мариупольцам, которые остались в оккупации. Но все, ничего не будет,

– подчеркнул Андрющенко.

Преступления Пушилина

Ранее Пушилин распространял информацию, что его помощники работают над тем, чтобы запустить завод "Азовэлектросталь", однако оказалось, что там уже не осталось ничего.

Весь вырезанный металлолом уже вывезено из ДНР, то есть с оккупированной Донецкой области. Кто-то эти деньги положил себе в карман, в том числе и Пушилин. Однако он, вероятно, не знал, что это доходы с "Азовэлектростали",

– предположил Петр Андрющенко.

Он добавил, что в Донецкой области было возбуждено уголовное дело о хищениях на заводе, однако его сразу же закрыли. В России на это обратили внимание, поэтому взяли дело под свой контроль.