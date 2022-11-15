В Мелитополе подорвали местного коллаборанта Трухина

Во временно оккупированном Мелитополе раздался "хлопок". После него коллаборант Дмитрий Трухин получил ранение.

Соответствующую информацию сначала сообщили в местных телеграм-каналах. Впоследствии данные подтвердил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Заметьте Громкий "хлопок": в Мелитополе ВСУ могли попасть по логову оккупантов

В Мелитополе подорвали коллаборанта

Предварительно известно, что "привет" предателю и коллаборанту передали партизаны.

Минус один из мелитопольских братьев-коллаборантов Трухиных. Взрыв в Мелитополе – это громкое завершение карьеры пособника оккупантов Дмитрия Трухина, сразу возле подъезда дома,

– написал Федоров.

По его данным, предатель Украины находится в больнице в тяжелом состоянии.

В телеграм-канале "Риа-Мелитополь" написали, что экс-депутат Мелитопольского городского совета Дмитрий Трухин находится в реанимации. Врачи диагностировали у него:

минно-взрывную травму;

закрытую черепно-мозговую травму;

а также многочисленные осколочные ранения.

Предателя взорвали во дворе дома / Фото "Риа-Мелитополь"

По данным росСМИ, самодельное взрывное устройство сработало в подъезде. Украинские телеграм-каналы уточнили, что речь идет о подъезде, где проживает Трухин.

Чем "известен" коллаборант Трухин

За свою "профессиональную" жизнь успел накопить весомый послужной список. Давний поклонник гауляйтеров Мелитополя Балицкого и Данильченко,

– написал Федоров.

Мэр Мелитополя также продолжил биографию Дмитрия Трухина, который являлся депутатом Мелитопольского городского совета 3-х созывов, в том числе от компартии и ОПЗЖ. Так что коллаборант:

участвовал в незаконных "подвальных" сессиях горсовета;

при прежней власти являлся директором коммунального предприятия "Коммунальная собственность";

на должности раздерибанил коммунальное имущество, поэтому команда Ивана Федорова выгнала его с должности.

С начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году стал близким приспешником гауляйтеров и оккупантов. Вернулся в КП "Коммунальная собственность" и курировал незаконное распределение земли и имущества,

– заявил Федоров.

Более того, предатель помогал собирать деньги, чтобы профинансировать псевдореферендум российских захватчиков. Иван Федоров пообещал, что покоя у врагов уж точно не будет.

Утренний "хлопок" в Мелитополе: основное

Утром 15 ноября в Мелитополе раздался мощный взрыв. По словам Ивана Федорова, "хлопок" посетил жилой район на севере города, а именно – около 24 училищ.

Там сосредоточено очередное логово российских врагов. По предварительным данным, взрывная волна выбила оконные стекла до 4-го этажа в соседнем доме.

Мэр Мелитополя также рассказал, что на место происшествия сразу поехали скорые, пожарные и так называемые "полицейские" врагов.

Смотрите также – скоро освобождение Мариуполя и Мелитополя: видео