Главарь боевиков пушилин покинул Донецк

На фоне сообщений о том, что ВСУ зашли на территорию Донецкого аэропорта, появилась информация и о том, что боевики начали бежать. К примеру, главарь боевиков денис пушилин покинул Донецк.

Об этом 24 каналу сообщили источники в разведке. Накануне появилась информация, что ВСУ зашли на территорию Донецкого аэропорта. Так что, очевидно, боевики решили спасать свою жизнь бегством.

Обратите внимание Вооруженные Силы Украины вошли в Донецкий аэропорт

"А что же произошло?"

Суббота 10 сентября богата хорошими новостями. Например, во временно оккупированном Донецке "что-то произошло" и "почему-то" пришлось убегать денису пушилину.

Пока неизвестно, куда именно сбежал главарь боевиков и "руководитель" квазиобразования в Донецкой области. Вероятно, он мог бежать в россию. Вариантов у пушилина не так уж много.

Бегство вожака квазиобразования выглядит очень эффектно на фоне сообщения о том, что Вооруженные Силы Украины зашли на окраины Донецка, в частности на территорию аэропорта, за который продолжались ожесточенные бои с сентября 2014 по январь 2015 года. Оккупантам тогда не удавалось захватить аэродром, поэтому его просто уничтожили. Украинских защитников аэропорта впоследствии назвали киборгами.

Чемоданы боевики собирали еще раньше

Накануне источники в разведке сообщали, что боевики в Донецке начали паниковать на фоне контрнаступления ВСУ. В частности, потому, что на временно оккупированных территориях не осталось людей, которых можно было бы мобилизовать – большинство мужчин боеспособного возраста уже не только мобилизованы, но и погибли в войне против Украины.

9 сентября в администрации боевиков уже никого не было. Все готовились к бегству. Причиной для паники террористов стало то, что ВСУ могут прорвать линию обороны и быстро захватить Донецк, который не так уж далеко от линии столкновения.

Оккупанты бегут не только из Донецка

Днем 10 сентября российские пропагандисты сообщили о бегстве оккупантов из города Сватово на Луганщине. Кроме того, серьезные проблемы сейчас у россиян Харьковщины, ведь в Купянск, который был центром оккупированной территории области, вошли Вооруженные Силы Украины.

Поэтому россиянам пришлось перенести "администрацию" в Волчанск. Однако вблизи этого города тоже им неспокойно, потому они решили переместиться на территорию россии.

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