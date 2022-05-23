Коллаборант "сливал" россиянам позиции ВСУ и Нацгвардии в Бахмуте
Источник:Офис генпрокурора
Житель Бахмута сдавал россиянам позиции ВСУ. Правоохранители уже задержали коллаборанта.
Также предатель сообщал оккупантам, попала ли ракета в нужный им объект. Об этом рассказали в офисе генпрокурора 23 мая.
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При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры разоблачен житель Бахмута на совершении государственной измены в условиях военного положения,
− говорится в сообщении.
По данным следствия, в мае 2022 житель Бахмута Донецкой области в условиях военного положения добровольно согласился помогать оккупантам.
Мужчина передавал российским захватчикам информацию о расположении и перемещении личного состава и техники Вооруженных Сил через интернет. Коллаборант снимал места дислокации личного состава Национальной гвардии Украины на территории Бахмута Донецкой области.
Кроме того, подозреваемый ставил метки на электронных картах и сообщал захватчикам о попадании ракеты в здание гражданской инфраструктуры Бахмута.
Против предателя открыли уголовное производство по части второй статьи 111 "государственная измена". Если вину мужчину признают в суде, то ему грозит лишением свободы на 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества. Пока подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Досудебное расследование осуществляет Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях.
В Николаеве разоблачили сразу 4 предателей
Инициатором создания коллаборативной группировки стал житель Херсона. Муж нанял четырех жителей Николаева и распределил между ними отдельные роли. Среди них было три женщины и один человек.
Одна из женщин собирала информацию о местах дислокации военнослужащих ВСУ. Впоследствии она передавала ее организатору преступной группировки. Также подозреваемая арендовала на собственное имя квартиру для диверсантов.
Вторая женщина собирала и передавала организатору Херсона информацию о местах дислокации, передвижения, личного состава и военной техники ВСУ.
У третьей подозреваемой в телефоне нашли пересланные фотографии документов с указанными персональными данными 71 военнослужащего ВСУ тому же организатору.
Четвертым задержанным стал муж. Он собирал информацию о расположении подразделений ВСУ и указывал координаты дислокации украинских защитников.