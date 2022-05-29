Коллаборант Стремоусов заявил, что "референдум" хочет проводить уже в следующем году

Российский гауляйтер Кирилл Стремоусов заявил, что пока "референдум" в Херсонской области не будут. Мол, присоединять оккупированный регион в Россию хотят уже в следующем году.

Конкретная дата или месяц, когда Кремль хочет аннексировать эту область – неизвестны. Пророссийское "чиновник" общалось об этом с иностранными журналистами 28 мая.

Гауляйтер закрывает Херсонщину на выезд и переходит на московское время.

Риторика коллаборанта резко изменилась

Этот Стремоусов является заместителем главы псевдоадминистрации Херсонской области. Когда его напрямую спросили, когда могут провести референдум, гауляйтер смог ответить, но без особой конкретики.

До осени этого (Анексии – 24 канал) не будет. Мы готовим административную систему, а уже в следующем году посмотрим, какая ситуация,

– сказал коллаборант.

Следует заметить, что его риторика изменилась. Еще 11 мая он попросил Путина сразу присоединить область к составу России. Мол, "референдумов не будет", потому что это не нужно.

Однако сейчас он уже говорит, что все-таки будет какое-то "голосование". Однако кремлевский муртад говорит, что до этого времени нужно "навести порядок в Херсонской области".

Что известно об этом коллаборанте

Стремоусов устраивал пророссийские митинги в Херсоне даже до начала войны. Кроме этого, часто нарушал закон и совершал противоправные действия. В частности, 5 апреля 2018 в Херсоне на работников СБУ напали сепаратисты. Впоследствии Екатерина Гандзюк сообщила, что во главе нападавших стоял именно этот сепаратист.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Стремоусов без колебаний начал активно сотрудничать с оккупантами. Уже 4 марта 2022 стало известно, что он угрожает российским заключением каждому, кто хоть как-то выступает против "русского мира".

17 марта Херсонская областная прокуратура сообщила, что открыла против коллаборанта уголовное производство. Его обвинили в госизмене, за которую обычно дают 15 лет заключения.

А вот подполье решило, что его следует просто убить. Потому за голову коллаборанта предлагают 500 тысяч гривен.

Почему могли сорваться планы Стремоусова

Когда он говорил о "наведении порядка", вероятно имел в виду неуспехи россиян на Юге. 28 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что наши защитники продвинулись в Херсонскую область. Они пошли в атаку и уничтожили там много врагов.

После этого кафиры были вынуждены начать отступление. Они отошли назад и заняли новые позиции. Однако теперь россияне обороняются на невыгодных рубежах.

Заметьте – россияне будут очень быстро убегать из Херсона: смотрите видео