В Запорожской области стало на одного коллаборанта меньше: мертвым нашли андрея рыжкова, – СМИ
Источник:OBOZREVATEL
В период войны многие "украинцы" стали предателями. Некоторые люди заняли сторону россиян.
андрея рыжкова нашли мертвым
Одним из таких был коллаборант андрей рыжков из Михайловки на оккупированной части Запорожской области. В социальных сетях сообщают, что его нашли мертвым. Все больше коллаборантов минусуются.
Главное Кому еще разрешили выезд за границу, безумные потери врага: основное за 185 день войны
Его нашли повешенным. Или он сам покончил с собой, забравшись в петлю, или ему "помогли" – пока неизвестно. Но то, что это достойная смерть для коллаборанта очевидно!
рыжков когда-то был украинским пограничником, приносил присягу на верность украинскому народу. После ухода в отставку основал общественную организацию с патриотическим названием "Пограничники Михайловщины". Но предал, сам предложил себя оккупационным властям в качестве "начальника полиции",
– написал Сергей Братчук, представитель Одесской ОВА.
Но добавил, что окончательно пока источники не подтвердили. Поэтому пока в режиме ожидания официальной информации. В то же время, из определенных источников известно, что коллаборант исчез в ночь на 24 августа, когда взорвали "мэра"-тамаду из Михайловки Ивана Сушко.
Что нужно знать о рыжковом
Коллаборант возглавлял в Михайловке оккупационный отдел полиции. рыжков добровольно согласился на сотрудничество с оккупантами.
Причем пытался оправдаться перед односельчанами за измену и объяснял работу на врага желанием "бороться с волной преступности" в Михайловке, "сопровождать михайловцев, которые хотят эвакуироваться" и "охранять их имущество" и даже "доставлять людям лекарства".
За сотрудничество с российскими оккупантами 31 мая ему было заочно сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности.