В Запорожской области стало на одного коллаборанта меньше: мертвым нашли андрея рыжкова, – СМИ

В период войны многие "украинцы" стали предателями. Некоторые люди заняли сторону россиян.

андрея рыжкова нашли мертвым

Одним из таких был коллаборант андрей рыжков из Михайловки на оккупированной части Запорожской области. В социальных сетях сообщают, что его нашли мертвым. Все больше коллаборантов минусуются.

Главное Кому еще разрешили выезд за границу, безумные потери врага: основное за 185 день войны

Его нашли повешенным. Или он сам покончил с собой, забравшись в петлю, или ему "помогли" – пока неизвестно. Но то, что это достойная смерть для коллаборанта очевидно!