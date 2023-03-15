Оккупанты начинают зачищать своих, – Федоров о подрыве авто с коллаборантом Ткачем в Мелитополе

Иван Федоров рассказал, что в Мелитополе при взрыве пострадал только директор предприятия "Городской транспорт" Иван Ткач. Он был коллаборантом.

Взрыв в городе раздался днем 14 марта в самом центре. Мэр Мелитополя рассказал, что громко было во дворе жилого квартала на улице Героев Украины.

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Что известно об уничтожении коллаборанта в Мелитополе

Никто, кроме Ткача, не пострадал. Информация еще о двух раненых – очередная пропаганда, которую пытаются разогнать враги,

– заверил Иван Федоров.

Так, он опроверг заявления, что якобы в подорванном автомобиле была сотрудница предприятия МУП "Городской транспорт" Елена Сиващенко и что якобы ее состояние тяжелое.

Мэр также рассказал, что считает что это сделали сами оккупанты: "...Потому что начинают зачищать своих же предателей. Ткач владел информацией, кто из военных куда передвигался, кого переводили".

Мэр Мелитополя заверил, что именно под председательством Ивана Ткача на станции автовокзала "Мелитополь" устраивали ночевку для российских военных, которые переправлялись из одного места в другое.

Однако Федоров отметил, что все места нахождения коллаборантов очень хорошо известны нашим местным жителям и силам сопротивления.

Что известно о деятельности Ткача

Иван Федоров рассказал, что, по его данным, сотрудничать с оккупационными "властями" Ткача никто не заставлял. Мол, он сам проявил инициативу. Мэр рассказал, что:

Ткач пошел на сотрудничество с марта 2022 года;

в оккупированном Мелитополе он одним из первых организовал пассажирские перевозки между оккупированными территориями Украины, оккупированным Крымом и Россией.

Кроме того, Иван Федоров рассказал "Эспрессо", что коллаборант Ткач в так называемой команде Балицкого был главным "смотрителем" в сфере пассажирских перевозок не только в Мелитополе, но и во всей оккупированной части Запорожской области.

Что известно о взрыве в Мелитополе