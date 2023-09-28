Минимум полторы тысячи украинцев стали коллаборантами: назвали их имена и где они работают

Аналитики идентифицировали около 2 тысяч представителей оккупационных властей. К сожалению, большинство из них оказались гражданами Украины, которые предали свое государство.

Утром 5 октября 2022 года российский диктатор Владимир Путин подписал документы о "включении в состав России" четырех украинских областей: Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. С этого дня в российском реестре постепенно стали появляться сведения об оккупационных органах власти. Благодаря этому NGL.media идентифицировали 1 816 представителей оккупационных властей – от полиции или судов до школ и коммунальных предприятий.

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Сколько украинцев работают на врага на оккупированных территориях

Абсолютное большинство представителей оккупационной власти оказалось коллаборационистами – гражданами Украины, которые пошли на службу к россиянам. В общей сложности их 1 579, или почти 87%.

Несмотря на очевидное недоверие к местным, россияне не могут заполнить все руководящие должности своими соотечественниками из Тамбова или Рязани – поэтому среди почти двух тысяч руководителей разных учреждений на оккупированной территории 87% составляют украинцы. Все они, чтобы получить или сохранить за собой желаемую должность, сознательно пошли на сотрудничество с врагом и стали коллаборантами,

– говорится в исследовании.

В каких структурах предателей больше всего

NGL.media отметили, что больше всего коллаборантов в социальных сферах или органах с достаточно узкими полномочиями. К примеру, кроме школ или "избирательных участков", коллаборанты руководят абсолютно всеми комитетами земельных ресурсов так называемой "ДНР". В их обязанности входит разработка проектов землеустройства, регистрация прав собственности на землю, ее оценка и ведение кадастровой карты.

Также в основном коллаборанты руководят 97% пенсионных фондов, управлений соцстраха и соцзащиты и местными центрами занятости на оккупированных территориях.

В целом украинские граждане возглавили более тысячи оккупационных муниципальных структур – здесь их доля достигает почти 95%. Местными гауляйтерами стали как бывшие сельские и районные главы, депутаты и чиновники, так и люди, ранее не имевшие никакого веса в местных общинах – массажистки, таксисты, торговцы самогоном и даже бывшие заключенные.

Много украинцев есть и в оккупационной сфере образования. Аналитики отметили, что в школах и детсадах на захваченных территориях преимущественно бывшие украинские учителя учат детей "правильно любить Россию". А зарплату в управлениях и отделах образования им начисляют те же служащие, что и до оккупации.

Большое количество предателей и в полиции. Да, 87% местных отделений полиции возглавляют именно украинцы, ранее тоже преимущественно работавшие полицейскими. Колонии, тюрьмы и следственные изоляторы тоже возглавляют преимущественно коллаборанты – выходцы из украинской пенитенциарной системы, таких почти 80%.

Еще одна большая ячейка коллаборантов – разные "казачьи" организации в оккупированном Крыму. Из 44 действующих сейчас 43-мя руководят бывшие владельцы украинских паспортов. Важно отметить, что формально "казачьи общества" – это не органы государственной власти, а объединение граждан. Но они имеют полномочия по охране общественного порядка, государственных и муниципальных объектов, а также – военной подготовке своих членов.

Украинцы и россияне в оккупационных структурах / NGL.media

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