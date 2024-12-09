Ferrari, Lamborghini и Rolls Royce: во дворце Асада нашли роскошные машины на миллионы долларов

В Дамаске нашли коллекцию роскошных автомобилей, которая, вероятно, принадлежала свергнутому президенту Сирии Башару Асаду. На видеозаписях заметили Ferrari F50, Lamborghini, Rolls Royce и Bentley.

Общая стоимость автомобилей оценивается в миллионы долларов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что прячет гараж Асада в Дамаске

Коллекция автомобилей диктатора находится в большом гараже возле его главного дворца в Дамаске.

На видео очевидца, подтвержденном CNN, видно более 40 роскошных авто, размещенных на территории склада на западе Дамаска, что севернее района Аль-Маззех.

Среди автомобилей, показанных на кадрах, – красный Ferrari F50, который оценивают в более чем 3 миллиона долларов, а также Lamborghini, Rolls Royce и Bentley. Как минимум один из автомобилей имеет дамасский номерной знак.

Роскошный автопарк Башара Асада: смотрите видео

Ранее 24 Канал сообщал, что повстанцы в Сирии свергли режим диктатора, а сам Асад прилетел в Москву, где его семье предоставили убежище. В президентский дворец в Дамаске сначала проникли вооруженные повстанцы, а после них – обычные жители города. Некоторые люди устроили себе экскурсию по дворцу и осмотр вещей, а другие – выносили имущество.