Юридическая коллизия, – Вениславский объяснил, почему до сих пор не ликвидировали ОАСК

С Окружным административным судом Киева есть юридическая проблема. В начале июля Верховная Рада пыталась принять документ, который предусматривает внесение изменения в закон о статусе судей и формирование Высшей квалификационной комиссии.

Однако президент Владимир Зеленский наложил вето на закон о ВККС, поскольку там было много нестыковок и коллизий. Об этом в эфире сказал представитель президента в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский.

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"Если говорить о законодательной инициативе Зеленского по ликвидации ОАСК, то увольнение судей, перевод или переаттестация позволяет им попасть в новый суд. Это все должно происходить при участии Квалификационной комиссии судей, которой сейчас нет", – пояснил Вениславский.

ВККС решит судьбу скандальных судей

Вениславский призвал исправить специалистов, специализирующихся на уголовном процессе, исправить коллизию. Это Комитет по правоохранительной деятельности и Комитет по правовой политике. Есть рабочая группа, которая этим занимается. Пока у нас нет ВККС, то не ликвидируют ОАСК. Только ВККС сможет решить судьбу судов, которые сейчас являются судьями ОАСК.

Если нет ВККС, то ликвидация ОАСК повлечет за собой правовую проблему, которая связана с зарплатами судей. Поэтому надо этот вопрос решать, когда будут очевидно понятны сроки и когда заработает ВККС,

– сказал представитель президента.

Вето ускорит принятие

Вениславский пояснил, что вето Зеленского ускорит процесс вступления в силу закона о ВККС. Если бы закон все же приняли, то была бы сложная и долгая процедура внесения изменений, которые президент указал в вето.

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"Это более короткий и рациональный путь. Сможем рассмотреть предложения президента, чтобы с ними принять закон, а затем создать конкурсную комиссию, чтобы сформировать предложения по кандидатам на должности членов ВККС. Когда Высший совет правосудия образует ВККС, можно говорить о ликвидации ОАСК", – сказал Вениславский.

Федор Вениславский о ликвидации ОАСК: смотрите видео

Что известно о ликвидации ОАСК