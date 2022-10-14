Правоохранители обнаружили еще два человека, которых будут судить за коллаборационную деятельность. Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

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СБУ задерживает коллаборантов

В частности, 39-летнему жителю села Васищево вручили подозрение. Мужчина с 2014 года работал на ЧВК "Вагнер". По словам корреспондентки, у него даже есть награды от незаконно созданных республик на территории Луганской и Донецкой областей.

Также сообщается, что сегодня задержан 18-летний юноша прямо во время его противоправной деятельности. Он собирал данные о позициях ВСУ. "Вся переписка, все данные, все фото и видео есть в его телефоне и ноутбуке", – отметила Анна Черненко.

Россияне обещали парню определенное финансовое вознаграждение. Теперь он предстанет перед судом – ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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