Правоохранители обнаружили еще два человека, которых будут судить за коллаборационную деятельность. Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.
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СБУ задерживает коллаборантов
В частности, 39-летнему жителю села Васищево вручили подозрение. Мужчина с 2014 года работал на ЧВК "Вагнер". По словам корреспондентки, у него даже есть награды от незаконно созданных республик на территории Луганской и Донецкой областей.
Также сообщается, что сегодня задержан 18-летний юноша прямо во время его противоправной деятельности. Он собирал данные о позициях ВСУ. "Вся переписка, все данные, все фото и видео есть в его телефоне и ноутбуке", – отметила Анна Черненко.
Россияне обещали парню определенное финансовое вознаграждение. Теперь он предстанет перед судом – ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Ситуация в Харьковской области: последние новости
- 13 октября боевики государства-агрессора ударили по критической инфраструктуре региона. По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, возможны проблемы с электричеством.
- Российские оккупанты продолжают беспощадно обстреливать Харьков. 8 октября в городе зафиксировали ужасные прилеты.
- ВСУ продолжают контрнаступление на Харьковском направлении. Нашим воинам удалось освободить от оккупантов более 2 тысяч квадратных километров Слобожанщины.
- На деоккупированных территориях остается очень высокой минная опасность. Пиротехнические подразделения ГСЧС продолжают разминирование области. К сожалению, на Изюмщине взорвалось 4 человека.
- В Боровой Харьковской области, где были позиции российской армии, обнаружили еще одну пыточную. Правоохранители обнаружили в ней 2 тела с признаками насильственной смерти.
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