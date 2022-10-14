Так, правоохоронці виявили ще дві особи, яких судитимуть за колабораційну діяльність. Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко.
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СБУ затримує колаборантів
Зокрема, 39-річному мешканцю села Васищеве вручили підозру. Чоловік з 2014 року працював на ПВК "Вагнер". За словами кореспондентки, він навіть має нагороди від незаконно створених республік на території Луганської та Донецької областей.
Також повідомляється, що сьогодні затримали 18-річного юнака прямо під час його протиправної діяльності. Він збирав дані про позиції ЗСУ. "Уся переписка, усі дані, усі фото та відео є у його телефоні та ноутбуці", – зауважила Анна Черненко.
Росіяни обіцяли молодику певну фінансову винагороду. Натомість тепер він постане перед судом – йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
Ситуація на Харківщині: останні новини
- 13 жовтня бойовики держави-агресорки вдарили по критичній інфраструктурі регіону. За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, можливі проблеми з електрикою.
- Російські окупанти продовжують нещадно обстрілювати Харків. 8 жовтня у місті зафіксували жахливі прильоти.
- ЗСУ продовжують контрнаступ на Харківському напрямку. Нашим воїнам вдалося звільнити від окупантів понад 2 тисяч квадратних кілометрів Слобожанщини.
- На деокупованих територіях залишається дуже високою мінна небезпека. Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують розмінування області. На жаль, на Ізюмщині підірвалося 4 людей.
- У Боровій на Харківщині, де були позиції російської армії, виявили ще одну катівню. Правоохоронці знайшли у ній 2 тіла з ознаками насильницької смерті.
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