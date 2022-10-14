Так, правоохоронці виявили ще дві особи, яких судитимуть за колабораційну діяльність. Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

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СБУ затримує колаборантів

Зокрема, 39-річному мешканцю села Васищеве вручили підозру. Чоловік з 2014 року працював на ПВК "Вагнер". За словами кореспондентки, він навіть має нагороди від незаконно створених республік на території Луганської та Донецької областей.

Також повідомляється, що сьогодні затримали 18-річного юнака прямо під час його протиправної діяльності. Він збирав дані про позиції ЗСУ. "Уся переписка, усі дані, усі фото та відео є у його телефоні та ноутбуці", – зауважила Анна Черненко.

Росіяни обіцяли молодику певну фінансову винагороду. Натомість тепер він постане перед судом – йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

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