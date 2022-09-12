Колобранты бегут, – Казанский о панических настроениях в Луганской и Донецкой областях

Безусловно, успех наших ВСУ на Харьковщине изрядно напугал оккупантов. Однако на территории квазиреспублик в Луганской и Донецкой областях продолжают отчитываться, что "все идет по плану".

Среди людей фиксируются достаточно панические настроения. Об этом 24 каналу сказал журналист Денис Казанский.

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Люди массово уезжают

По словам Казанского, жители недавно захваченных территорий понимают, что ВСУ будут продвигаться дальше. Так, жители Кременной и Сватово стремительно покидают регион. В основном это люди, которые:

Боятся боевых действий – они убегают, чтобы не попасть под обстрелы. Сотрудничали с оккупационными властями – бегут, чтобы не попасть в руки украинского правосудия за коллаборационную деятельность.

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Несмотря на то, что представители псевдореспублики говорят, что "все под контролем", наши защитники уже освободили несколько населенных пунктов на севере Донбасса, которые оккупанты захватили летом. Речь, в частности, о Святогорске и Богородичном.

Конечно, поэтому сейчас панические настроения у оккупантов и тех, кто с ними сотрудничал,

– подчеркнул Казанский.

Как ведут себя гауляйтеры

Казанский пояснил, что о сотрудничестве коллаборантов с россиянами речь не идет, ведь для этого должно функционировать два центра принятия решений. пасичник, пушилин, стремоусов – это не самостоятельные фигуры. Они не сотрудничают, а лишь выполняют то, что им говорят.

"Они могут как угодно относиться к россиянам. Возможно, им не нравится то, что делают их кураторы. Но они не могут с ними конкурировать или конфликтовать, ведь если они скажут что-то не так и не будут делать того, что от них требуют, их могут просто уничтожить", – заметил журналист.

В частности, так произошло с захарченко, возглавлявшим псевдореспублику на территории временно оккупированной территории Донецкой области. Он пытался играть свою игру и выражал недовольство действиями москвы, а в результате – его просто ликвидировали. Все назначенцы на местах, отмечает Казанский, не имеют никакого авторитета и реальной власти.

К слову, лидера Луганской квазиреспублики плотницкого также назначили, а затем выбросили, поставив пасичника. "Просто заменили и никто слова не сказал. Это демонстрирует реальный вес этих людей. Просто случайные фамилии и искусственные фигуры", – подытожил журналист.

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