Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, Россия сознательно осуществляет политику маргинализации, геноцида и доведение людей до крайности.
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Оккупационный режим издевается над мариупольцами
Пётр Андрющенко рассказал, что за время оккупации, в городе была внедрена кастовая система, которая до сих пор работает и это всех устраивает, кроме самих мариупольцев, потому что они фактически являются самой низкой кастой в своем городе.
Кастовая система выстроена, она работает и никто не собирается ее ломать, это всех устраивает, кроме обычных мариупольцев, вынужденных выживать. Это устраивает коллаборантов, это устраивает окупантов,
– сказал Андрющенко.
Он отметил, что за последние 2 месяца в Мариуполе еще больше усугубилась ситуация. В городе фактически нет работы кроме неквалифицированного труда на строительстве. Квалифицированной работы в городе нет.
Как Россия продолжает разрушать жизнь мариупольцев в оккупации: смотрите видео
Также Россия, очевидно, снизила финансирование оккупированного города. Поэтому люди недополучают социальные выплаты. Коллаборанты, работающие на оккупационные власти, также перестали получать заработную плату.
Вот такое что-то интересное происходит. До некоторых возмездие доходит еще раньше, чем мы добираемся. Например, у педагогов- предателей нет заработной платы за 2 месяца,
– сказал Петр Андрющенко.
Советник городского головы Мариуполя отметил, что этому поспособствовал оккупационный "отдел образования", состоящий из коллаборантов.
"Они выписали себе заработную плату полностью, а потому все остальные "педагоги", работающие по школам окупантов получат ближайшую заработную плату в апреле. Как они должны там выживать эти 3 с лишним месяца – никому не интересно", – рассказал советник городского головы.
Люди думают только о выживании
Кроме проблем с выплатами, общая ситуация в городе заставляет людей думать только о собственном выживании. В Мариуполе большие очереди к банкоматам и выдаче любой помощи. В таких очередях люди буквально "звереют", так что оккупантам приходится приезжать и разнимать драки стреляя в воздух.
Петр Андрющенко считает, что Россия как будто специально ухудшает жизнь мариупольцев. А тогда, когда что-то улучшается, Россия сознательно ухудшает все, чтобы не допустить людей даже на самый низкий уровень пирамиды Маслоу, чтобы они не думали ни о чем, кроме выживания.
Ситуация в Мариуполе: последние новости
- 21, 22 и 23 февраля в городе прогремели мощные взрывы. ВСУ поразили состав боеприпасов и военную базу россиян.
- Украина теперь может доставать цели в Мариуполе. Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что теперь фейерверки заказываем мы.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что подобные удары теперь будут не только в Мариуполе, но и во всех временно оккупированных городах. Это будет происходить до тех пор, пока не выгонят оккупантов.