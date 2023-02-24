Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, Россия сознательно осуществляет политику маргинализации, геноцида и доведение людей до крайности.

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Оккупационный режим издевается над мариупольцами

Пётр Андрющенко рассказал, что за время оккупации, в городе была внедрена кастовая система, которая до сих пор работает и это всех устраивает, кроме самих мариупольцев, потому что они фактически являются самой низкой кастой в своем городе.

Кастовая система выстроена, она работает и никто не собирается ее ломать, это всех устраивает, кроме обычных мариупольцев, вынужденных выживать. Это устраивает коллаборантов, это устраивает окупантов,

– сказал Андрющенко.

Он отметил, что за последние 2 месяца в Мариуполе еще больше усугубилась ситуация. В городе фактически нет работы кроме неквалифицированного труда на строительстве. Квалифицированной работы в городе нет.

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Также Россия, очевидно, снизила финансирование оккупированного города. Поэтому люди недополучают социальные выплаты. Коллаборанты, работающие на оккупационные власти, также перестали получать заработную плату.

Вот такое что-то интересное происходит. До некоторых возмездие доходит еще раньше, чем мы добираемся. Например, у педагогов- предателей нет заработной платы за 2 месяца,

– сказал Петр Андрющенко.

Советник городского головы Мариуполя отметил, что этому поспособствовал оккупационный "отдел образования", состоящий из коллаборантов.

"Они выписали себе заработную плату полностью, а потому все остальные "педагоги", работающие по школам окупантов получат ближайшую заработную плату в апреле. Как они должны там выживать эти 3 с лишним месяца – никому не интересно", – рассказал советник городского головы.

Люди думают только о выживании

Кроме проблем с выплатами, общая ситуация в городе заставляет людей думать только о собственном выживании. В Мариуполе большие очереди к банкоматам и выдаче любой помощи. В таких очередях люди буквально "звереют", так что оккупантам приходится приезжать и разнимать драки стреляя в воздух.

Петр Андрющенко считает, что Россия как будто специально ухудшает жизнь мариупольцев. А тогда, когда что-то улучшается, Россия сознательно ухудшает все, чтобы не допустить людей даже на самый низкий уровень пирамиды Маслоу, чтобы они не думали ни о чем, кроме выживания.

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