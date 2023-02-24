Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, Росія свідомо здійснює політику маргіналізації, геноциду та доведення людей до крайнощів.

Читайте також Маріуполь – військовий хаб окупантів, тому "бавовни" тут побільшає, – міська рада

Окупаційний режим знущається з маріупольців

Петро Андрющенко розповів, що за часи окупації міста було впроваджено кастову систему, яка донині працює і це всіх влаштовує, окрім самих маріупольців, бо вони, фактично, є найнижчою кастою у своєму місті.

Кастова система вибудована, вона працює і ніхто не збирається її ламати, це всіх влаштовує, окрім звичайних маріупольців, які змушені виживати. Це влаштовує колаборантів, це влаштовує окупантів,

– сказав Андрющенко.

Він зазначив, що за останні 2 місяці в Маріуполі ще більше погіршилась ситуація. У місті фактично немає роботи, окрім некваліфікованої праці на будівництві. Кваліфікованої ж роботи у місті немає.

Як Росія продовжує руйнувати життя маріупольців в окупації: дивіться відео

Також Росія, очевидно, зменшила фінансування окупованого міста. Через це люди недоотримують соціальні виплати. Колаборанти, які працюють на окупаційну владу також перестали отримувати заробітну платню.

Ось таке щось цікаве відбувається. До декого відплата доходить ще раніше, ніж ми добираємось. Наприклад, освітяни-зрадники не мають заробітної плати за 2 місяці,

– сказав Петро Андрющенко.

Радник міського голови Маріуполя зазначив, що цьому посприяв окупаційний "відділ освіти", який складається з колаборантів.

"Вони виписали собі заробітну плату повністю, а тому всі інші "освітяни", які працюють по школах окупантів отримають найближчу заробітну плату у квітні. Як вони мають там виживати ці 3 з гаком місяці – нікому не цікаво", – розповів радник міського голови.

Люди думають лише про виживання

Окрім проблем із виплатами, загальна ситуація у місті змушує людей думати лише про власне виживання. В Маріуполі великі черги до банкоматів та до видачі будь-якої допомоги. У таких чергах люди буквально "звіріють", тож окупантам доводиться приїжджати та рознімати бійки стріляючи у повітря.

Петро Андрющенко вважає, що Росія наче спеціально погіршує життя маріупольців. А тоді, коли щось покращується, то Росія свідомо погіршує все, щоб не допустити людей навіть на найнижчий рівень піраміди Маслоу, щоб вони не думали ні про що, окрім виживання.

Ситуація в Маріуполі: останні новини