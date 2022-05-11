Коллаборанты делают заявления космической глупости, украинцы борются за родную землю – Зеленский
11 мая 2022 , 22:29Читати новину українською
Некоторые граждане Украины на временно оккупированных территориях решили встать на сторону врага. Они выбрали сторону, у которой нет шансов, поэтому все их заявления не играют никакой роли.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам отметил бесперспективность коллаборационизма. Украина обязательно победит, поэтому те, кто принял сторону врага, могут только заботиться о том, чтобы хоть как-то смягчить себе наказание.
Читайте также Саботируют приказы, не хотят идти в "мясорубку", – Ким о массовом явлении среди оккупантов