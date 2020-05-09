Колокола памяти, победы, мира и единства установят в 4 городах Украины – Зеленский

Президент Владимир Зеленский анонсировал проект мемориальных символов. В его рамках в Украине установят четыре колокола на Луганщине, Закарпатье и в оккупированных Донецке и Симферополе.

Владимир Зеленский во время обращения к украинцам по случаю Дня победы заявил, что первый колокол установят на Луганщине – около первого поселка, где в 1942-м году началось освобождение Украины, сообщает 24 канал. Его название – Колокол Памяти.

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Следующий мемориальный колокол будет на Закарпатье, рядом с местом, где завершилось изгнание захватчиков. Здесь будет установлен Колокол Победы.

Владимир Зеленский надеется, что в будущем удастся установить еще два колокола: Колокол Мира в Донецке и Колокол Единства в Симферополе.

И в миг, когда в Украине наступит мир и мы вернем своих людей и свою землю, четыре колокола одновременно оповестят об этом знаковом событии в истории Украины. И каждый их удар запечатлит в нашем сознании: "Будем помнить, что единство – это залог нашего мира и нашей победы",

– сказал президент.

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Заметим, что утром Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне на Закарпатье и в Киеве.

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