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Колокола памяти, победы, мира и единства установят в 4 городах Украины – Зеленский

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Зеленский анонсировал проект мемориальных символов
Зеленский анонсировал проект мемориальных символов / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский анонсировал проект мемориальных символов. В его рамках в Украине установят четыре колокола на Луганщине, Закарпатье и в оккупированных Донецке и Симферополе.

Владимир Зеленский во время обращения к украинцам по случаю Дня победы заявил, что первый колокол установят на Луганщине – около первого поселка, где в 1942-м году началось освобождение Украины, сообщает 24 канал. Его название – Колокол Памяти.

Обратите внимание Зеленский обратился к украинцам по случаю 9 мая: что говорил президент

Следующий мемориальный колокол будет на Закарпатье, рядом с местом, где завершилось изгнание захватчиков. Здесь будет установлен Колокол Победы.

Владимир Зеленский надеется, что в будущем удастся установить еще два колокола: Колокол Мира в Донецке и Колокол Единства в Симферополе.

И в миг, когда в Украине наступит мир и мы вернем своих людей и свою землю, четыре колокола одновременно оповестят об этом знаковом событии в истории Украины. И каждый их удар запечатлит в нашем сознании: "Будем помнить, что единство – это залог нашего мира и нашей победы",
– сказал президент.

Обращение Владимира Зеленского по случаю 9 мая: смотрите видео

Заметим, что утром Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне на Закарпатье и в Киеве.

Главные мифы и правда о Второй мировой войне – читайте в материале 24 канала.

Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Аннексия Крыма Новости Крыма Новости Украины Новости политики Война на Донбассе День памяти и примирения Сімферополь Новости Закарпатья Новости Луганска Новости Донецка Владимир Зеленский
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