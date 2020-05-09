Дзвони пам'яті, перемоги, миру та єдності встановлять у 4 містах України, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував проєкт меморіальних символів. У його межах в Україні встановлять чотири дзвони на Луганщині, Закарпатті та в окупованих Донецьку і Сімферополі.

Володимир Зеленський під час звернення до українців з нагоди Дня перемоги заявив, що перший дзвін встановлять на Луганщині – біля першого селища, де у 1942-му році почалося звільнення України, повідомляє 24 канал. Його назва – Дзвін Пам'яті.

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Наступний меморіальний дзвін буде на Закарпатті, поруч із місцем, де завершилося вигнання загарбників. Тут буде встановлено Дзвін Перемоги.

Володимир Зеленський сподівається, що у майбутньому вдасться встановити ще два дзвони: Дзвін Миру в Донецьку та Дзвін Єдності у Сімферополі.

І в мить, коли в Україні настане мир і ми повернемо своїх людей і свою землю, чотири дзвони одночасно сповістять про цю знакову подію в історії України. І кожний їхній удар закарбує в нашій свідомості: "Пам'ятаймо, що єдність – це запорука нашого миру та нашої перемоги",

– сказав президент.

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Зауважимо, що вранці Володимир Зеленський вшанував пам’ять загиблих у Другій світовій війні на Закарпатті та у Києві.

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