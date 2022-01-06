Он считал так довольно долгое время. Такое мнение в эфире авторской программы Сергея Лещенко "Что это было?" выразил политтехнолог Сергей Гайдай.

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Коломойский не понимал, что поддерживает Зеленского, – Гайдай

По мнению политтехнолога, Коломойский даже не знал, что оказал Владимиру Зеленскому огромную поддержку во время избирательной кампании, хотя изначально надеялся на президентство Тимошенко. "Даже я так считал", – вспомнил Гайдай.

Тогда он (Коломойский – 24 канал) не понимал, что поддерживает Зеленского. Сергій Гайдай Политтехнолог

Эксперт считает, что Коломойский заметил, что в политическую игру вступил Зеленский и это только поможет победе Тимошенко.

"Потом через какое-то время он подумал: "О, Зеленский побеждает". Он охладел к Тимошенко", – предположил Гайдай.

Заметьте! Юлия Тимошенко заняла 3 место в первом туре президентских выборов в 2019 году. Лидер "Батькивщины" набрала 13,40% голосов.

Интервью с Сергеем Гайдаем в программе "Что это было?": смотрите видео

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