Он считал так довольно долгое время. Такое мнение в эфире авторской программы Сергея Лещенко "Что это было?" выразил политтехнолог Сергей Гайдай.
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Коломойский не понимал, что поддерживает Зеленского, – Гайдай
По мнению политтехнолога, Коломойский даже не знал, что оказал Владимиру Зеленскому огромную поддержку во время избирательной кампании, хотя изначально надеялся на президентство Тимошенко. "Даже я так считал", – вспомнил Гайдай.
Тогда он (Коломойский – 24 канал) не понимал, что поддерживает Зеленского.
Эксперт считает, что Коломойский заметил, что в политическую игру вступил Зеленский и это только поможет победе Тимошенко.
"Потом через какое-то время он подумал: "О, Зеленский побеждает". Он охладел к Тимошенко", – предположил Гайдай.
Интервью с Сергеем Гайдаем в программе "Что это было?": смотрите видео
Поражение Тимошенко на выборах-2019: коротко
- Юлия Тимошенко не прошла во 2 тур выборов президента в 2019 году. Она категорически не соглашалась со своим 3 местом.
- По результатам соцопросов, которые проводили в течение предвыборной кампании, руководительница политсилы "Батькивщина" в основном держалась на 2 месте. Она была убеждена, что Петр Порошенко прошел во 2 тур нечестно.
- На результаты экзит-пола Тимошенко реагировала остро. Назвала их "абсолютно манипулятивными" и призвала украинцев не воспринимать все "как истину в последней инстанции".
- Впоследствии она признала поражение на выборах и не будет судиться за результаты. Тимошенко объяснила такое решение тем, что не верит в то, что можно добиться справедливости в украинских судах.