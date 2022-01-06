Він вважав так досить довгий час. Таку думку в ефірі авторської програми Сергія Лещенка "Що це було?" висловив політтехнолог Сергій Гайдай.

До теми Тимошенко чи Порошенка: кого насправді переміг Зеленський

Коломойський не розумів, що підтримує Зеленського, – Гайдай

На думку політтехнолога, Коломойський навіть не знав, що зробив Володимиру Зеленському величезну підтримку під час виборчої кампанії, хоч спочатку сподівався на президентство Тимошенко. "Навіть я так вважав", – згадав Гайдай.

Тоді він (Коломойський – 24 канал) не розумів, що підтримує Зеленського. Сергій Гайдай Політтехнолог

Експерт вважає, що Коломойський помітив, що у політичну гру вступив Зеленський і це тільки допоможе перемозі Тимошенко.

"Потім через якийсь час він подумав: "О, Зеленський перемагає". Він охолов до Тимошенко", – припустив Гайдай.

Зауважте! Юлія Тимошенко посіла 3 місце у першому турі президентських виборів у 2019 році. Лідерка "Батьківщини" набрала 13,40% голосів.

Інтерв'ю із Сергієм Гайдаєм у програмі "Що це було?": дивіться відео

Поразка Тимошенко на виборах-2019: коротко