Любая дискуссия обречена и сразу переходит на личности, любой разговор о достоинствах и недостатках натыкается на хрестоматийное "А ваш еще хуже". Поляризация достигла невероятных масштабов. Любая инициатива измеряется не здравым смыслом, а фигурой автора.

До теми Зеленський досі випереджає конкурентів у президентському рейтингу: проте є значні зміни

Сторонники действующего президента готовы вступаться за любой его шаг – даже самый сомнительный. Противники – готовы искать "зраду" даже в тех решениях, что выглядят как дистиллированная "перемога".

Потерянный шанс Тимошенко

Сторонники Порошенко раз за разом упрекают своих визави в том, что те украли у страны будущее. Утверждают, что именно выдвижение Зеленского лишило 5 президента шансов на второй срок. Говорят об упущенном шансе и потерянном времени.



Сторонники Петра Порошенко говорят об упущенном шансе / Фото Getty Images

Справедливости ради, нужно сказать, что все эти упреки в адрес Зеленского должны звучать не от сторонников Порошенко, а от избирателей Юлии Тимошенко. В ноябре 2018 года в списке претендентов на президентский пост властвовала лидер "Батькивщины".

Обратите внимание! За 5 месяцев до первого тура Центр Разумкова констатировал, что показатели Тимошенко вдвое превышают поддержку любого другого украинского политика. Она могла рассчитывать в первом туре на 21%, в то время как Порошенко – на 10%, а Зеленский – на 11%.

Она была лидером симпатий во всех макрорегионах страны за исключением Донбасса, где лидировал Бойко. При моделировании 2 тура Тимошенко побеждала во всех возможных электоральных парах.

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Ее политсила могла рассчитывать в тот момент на 22% голосов, в то время как "Слуга народа" - претендовать лишь на 11%. За 5 месяцев до первого тура все недели мы наблюдали электоральный переток.

Зеленский не оттягивал избирателей у Порошенко – к нему перетекали сторонники Юлии Владимировны.

За 2 недели до первого тура Зеленский уже был безусловным лидером - среди определившихся, его готовы были поддержать почти 28%. Порошенко и Тимошенко делили 2 и 3 место - у каждого из них в активе было по 16,5% голосов.

Выбор между Зеленским и Тимошенко

Соотношение цифр было плюс-минус одинаковым у 3 крупнейших социологических контор страны. А это значит, что Украина последние два года совершенно напрасно ломает копья в виртуальных битвах.

Весной 2019 года страна не выбирала между Порошенко и Зеленским. Реальная альтернатива сводилась к выбору между Зеленским и Тимошенко.



Альтернатива сводилась к выбору между Владимиром Зеленским и Юлией Тимошенко / Фото 24 канала

Даже если бы будущий 6 президент Украины снял свою кандидатуру накануне 1 тура, с большой долей вероятности мы бы наблюдали за тем, как во 2 туре Юлия Владимировна побеждает Петра Алексеевича.

Зеленский не лишал Порошенко шансов на второй срок. Он отобрал победу у Тимошенко. Если бы руководитель "Квартала" решил остаться в шоубизнесе – скорее всего, 6 президентом страны была бы лидер "Батькивщины".

Когда сторонники 5 президента страны обвиняют шестого в "краже победы", в этом есть немалая доля лукавства. К моменту выборов антирейтинг Петра Порошенко вырос настолько, что глава государства уступал во 2 туре своим основным соперникам. Если кто-то и может сегодня обвинять Зеленского в "краже победы", то это Тимошенко и ее электорат.

Повестка мира и достатка

Можно долго рассуждать, почему настроения украинских избирателей сложились подобным образом. Возможно, причина была в том, что и Зеленский и Тимошенко шли на выборы с повесткой мира и достатка. Каждый из них эксплуатировал политический образ "торговца чудесами". Каждый намекал, что у него под рукой есть "рубильник счастья и благоденствия".

Оба претендента работали в схожих нишах, но у Зеленского вдобавок был за спиной Голобородько и амплуа "нового лица". А многолетнее присутствие в телевизионном прайм-тайме закрепило за ним роль виртуального члена семьи для большинства украинских избирателей.

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Можно долго рассуждать, насколько справедливым был антирейтинг Петра Порошенко. Насколько объективно граждане страны оценивали баланс "сделанного" и "несделанного" в его каденцию. Можно спорить о его ошибках и успехах, месте в истории и политическом наследстве. Но настроения весны 2019 года делали его победу во 2 туре крайне маловероятной.

Все сказанное вряд ли снизит остроту наших споров. Мы продолжим сравнивать шестого с пятым, даже несмотря на то, что впору сравнивать шестого с неслучившейся шестой.

Представление о реальности давно победило саму реальность. А когда речь заходит о прошлом – мы склонны вспоминать наши эмоции, а не факты. Но факты от этого никуда не исчезают.