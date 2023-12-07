Коломойский хочет вернуть гражданство: подал в суд на Зеленского
Бизнесмен Игорь Коломойский подал в суд в президенты Владимира Зеленского, чтобы признать противоправным и отменить указ о лишении его гражданства. В то же время в Верховном Суде требуют объяснений, почему Коломойский сделал это через полтора года, если законодательство дает на это 6 месяцев.
Если уважительных причин не будет, суд отклонит иск. Об этом говорится в постановления за 1 декабря Верховного суда в составе коллегии судей Кассационного административного суда.
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Заявление от Коломойского об иске поступило в суд 29 ноября. Заметим, что в реестре не указаны фамилии фигурантов, однако данные госпортала "Судебная власть" указывают, что это иск Коломойского против Зеленского.
Почему Коломойский подал иск так поздно
Игорь Коломойский объяснил это тем, что узнал о лишении гражданства спустя более года после указа президента – в сентябре 2023 года, когда прочитал документ об изменении меры пресечения в рамках уголовного производства против него.
Коллегия судей решила, что такие доводы недостаточны для того, чтобы аргументировать причину несвоевременного обращения в суд.
Судьи также отметили, что указ о лишении Коломойского гражданства получил огласку в СМИ почти сразу после его принятия, поэтому, по мнению суда, истец не мог не знать о таких обстоятельствах.Внимание. Коллегия судей считает, что срок обращения в суд объективно пропущен.
В конце концов, Верховный Суд постановил исковое заявление Коломойского пока оставить без движения. Бизнесмену дали 10 дней, чтобы подать заявление о возобновлении срока обращения в суд и доказать уважительность причин его пропуска.
Если Коломойский этого не сделает в срок, суд вернет исковое заявление бизнесмену.
Что известно о лишении гражданства Коломойского
- В прошлом году ряд украинских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Владимир Зеленский лишил гражданства олигарха Игоря Коломойского.
- Тогда же гражданство лишили бизнесмена и главу территориальной обороны Днепропетровщины Геннадия Корбана, народных депутатов Вадима Рабиновича и Игоря Васильковского.
- Депутат Сергей Власенко обнародовал указ Зеленского о лишении этих бизнесменов гражданства, но на сайте Офиса президента их не публиковали.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснял, что эти указы могут и не появиться на сайте ОП, поскольку содержат персональные данные.