Если уважительных причин не будет, суд отклонит иск. Об этом говорится в постановления за 1 декабря Верховного суда в составе коллегии судей Кассационного административного суда.

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Заявление от Коломойского об иске поступило в суд 29 ноября. Заметим, что в реестре не указаны фамилии фигурантов, однако данные госпортала "Судебная власть" указывают, что это иск Коломойского против Зеленского.

Почему Коломойский подал иск так поздно

Игорь Коломойский объяснил это тем, что узнал о лишении гражданства спустя более года после указа президента – в сентябре 2023 года, когда прочитал документ об изменении меры пресечения в рамках уголовного производства против него.

Коллегия судей решила, что такие доводы недостаточны для того, чтобы аргументировать причину несвоевременного обращения в суд.

Судьи также отметили, что указ о лишении Коломойского гражданства получил огласку в СМИ почти сразу после его принятия, поэтому, по мнению суда, истец не мог не знать о таких обстоятельствах.

Внимание. Коллегия судей считает, что срок обращения в суд объективно пропущен.

В конце концов, Верховный Суд постановил исковое заявление Коломойского пока оставить без движения. Бизнесмену дали 10 дней, чтобы подать заявление о возобновлении срока обращения в суд и доказать уважительность причин его пропуска.

Если Коломойский этого не сделает в срок, суд вернет исковое заявление бизнесмену.

Что известно о лишении гражданства Коломойского