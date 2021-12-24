Коломойский, Порошенко и даже Зеленский: кого украинцы считают олигархом

24 декабря 2021 , 18:07
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Источник:

Центр Разумкова

По данным социологического опроса, 9 политиков и бизнесменов больше половины украинцев считает олигархами. В тройке "лидеров" – Игорь Коломойский, Ринат Ахметов и Петр Порошенко.

Всего в списке тех, кого украинцы могут считать олигархами, 13 человек. "Победил", по данным опроса, Игорь Коломойский. Его считают олигархом 94,1% респондентов, и только 2% убеждены, что это не так.

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Результаты опроса

В "список олигархов", по данным социологического опроса, попали и нардеп от ОПЗЖ Юрий Бойко и президент Владимир Зеленский. В то же время, значительное количество респондентов их олигархами не считает.

В целом, перечень выглядит так:

  • Игорь Коломойский – 94,1%;
  • Ринат Ахметов – 93,7%;
  • Петр Порошенко – 89,3;
  • Виктор Пинчук – 81,7%;
  • Дмитрий Фирташ – 80,4%;
  • Сергей Левочкин – 63,4%;
  • Юрий Бойко – 60,8% (в то же время 20,6% так не считают);
  • Вадим Новинский – 58%;
  • Владимир Зеленский – 55% (30,4% так не считают);
  • Константин Жеваго – 36,8%
  • Геннадий Боголюбов – 34,6%;
  • Александр Ярославский – 30,8;
  • Томаш Фиала – 21,4%;

Также украинцы ответили на вопрос о законе о деолигархизации. Действительно действенным его считают 20,7% граждан.

Кого Украинцы считают олигархами / Таблица Центра Разумкова

Обратите внимание! Исследование проведено методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2005 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Предлагаем реакцию "победителей" опроса на закон об олигархах: смотрите видео

 

Автор: Іван Магуряк