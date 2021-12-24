Коломойский, Порошенко и даже Зеленский: кого украинцы считают олигархом
Источник:Центр Разумкова
По данным социологического опроса, 9 политиков и бизнесменов больше половины украинцев считает олигархами. В тройке "лидеров" – Игорь Коломойский, Ринат Ахметов и Петр Порошенко.
Всего в списке тех, кого украинцы могут считать олигархами, 13 человек. "Победил", по данным опроса, Игорь Коломойский. Его считают олигархом 94,1% респондентов, и только 2% убеждены, что это не так.
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Результаты опроса
В "список олигархов", по данным социологического опроса, попали и нардеп от ОПЗЖ Юрий Бойко и президент Владимир Зеленский. В то же время, значительное количество респондентов их олигархами не считает.
В целом, перечень выглядит так:
- Игорь Коломойский – 94,1%;
- Ринат Ахметов – 93,7%;
- Петр Порошенко – 89,3;
- Виктор Пинчук – 81,7%;
- Дмитрий Фирташ – 80,4%;
- Сергей Левочкин – 63,4%;
- Юрий Бойко – 60,8% (в то же время 20,6% так не считают);
- Вадим Новинский – 58%;
- Владимир Зеленский – 55% (30,4% так не считают);
- Константин Жеваго – 36,8%
- Геннадий Боголюбов – 34,6%;
- Александр Ярославский – 30,8;
- Томаш Фиала – 21,4%;
Также украинцы ответили на вопрос о законе о деолигархизации. Действительно действенным его считают 20,7% граждан.
Кого Украинцы считают олигархами / Таблица Центра РазумковаОбратите внимание! Исследование проведено методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2005 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
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