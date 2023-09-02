Коломойский прибыл в Шевченковский суд Киева: как ему избирали меру пресечения

Игоря Коломойского подозревают в мошенничестве и легализации имущества, полученного мошенническим путем. Это статьи 190 и 209 соответственно. Они предусматривают до 12 лет заключения.

Игоря Коломойского заметили 2 сентября в зале Шевченковского суда Киева. Напомним, что перед этим олигарх получил два подозрения от СБУ. По предварительной информации, прокуроры хотят, чтобы Коломойского взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере 570 миллионов гривен.

На тему Вывел полмиллиарда за границу: Коломойскому вручили подозрение

Заседание сначала переносили

Как пишут СМИ, судебное заседание переносили несколько раз. Сначала оно якобы должно было начаться в 14:00, затем – в 17:00, а после – в 17:30. Информация о появлении олигарха в здании суда появилась в соцсетях около 18:45. Адвокаты Коломойского были на месте с 14:00. На вопрос журналистов, начнется ли заседание 2 сентября, они отшучивались.

Так выглядит судебное заседание / Фото "РБК-Украина"

Впоследствии появились фото и видеоподтверждение. На кадрах можно увидеть, что олигарх надел в суд флиску с символикой футбольного клуба "Днепр". Предварительно Коломойского защищают 4 адвоката.

Коломойский проходит через металлодетектор: видео "Ми Україна"

Само заседание проходило в закрытом режиме. Этого требовал сам Коломойский, запретивший фотографировать себя во время рассмотрения его дела. Также об этом попросил один из его адвокатов. Как пояснил правозащитник бизнесмена, дело базируется на персональных данных. Судья Ковтуненко поддержал его ходатайство. "Суспільне" сообщает, что приговор Коломойскому зачитают в открытом режиме. На оглашение судебного решения должны пригласить представителей СМИ.

Подозреваемый не дал согласия на проведение съемки: видео "Радио Свобода"

Что решил суд

По состоянию на 20:13 2 сентября известно, что суд отправился в совещательную комнату. Судебное заседание длилось около 1 часа. Адвокаты Коломойского просили не избирать бизнесмену меру пресечения. Юристы заявили, что не видят, что есть какие-то риски. Прокурор просил арестовать олигарха с альтернативой в виде залога.

По состоянию на 20:35 2 сентября стало известно, что Коломойскому избрали меру пресечения. Суд постановил заключить олигарха под стражу на 2 места. Ему оставили возможность внесения залога на сумму в более чем 500 миллионов гривен. Кроме этого, он должен сдать все документы. А еще ему запретили общение со свидетелями.

Коломойского "словили" перед судом

Адвокаты бизнесмена могут в течение 5 дней оспорить это решение.

Журналистам удалось запечатлеть, как олигарх выходит из микроавтобуса и направляется в здание суда. По дороге туда они задали подозреваемому несколько вопросов. Сначала Коломойский сказал, что не может ничем порадовать представителей СМИ.

Чуть позже олигарх заявил, что успел ознакомиться с подозрениями очень быстро и поверхностно. Ему не хватило времени, потому что он ехал из Днепра в Киев. Бизнесмен сначала сказал, что не знает, в чем его обвиняют. А потом Коломойский заметил, что с тем, что успел прочесть, он совершенно не согласен.

Коломойский направляется в суд: видео "Радио Свобода"

Что этому предшествовало