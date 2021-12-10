Коломойский устроил в Украине криптоферму и получает дешевую электроэнергию, – "Схемы"

Из Грузии и Китая Запорожский завод ферросплавов завез в Украину оборудование для майнинга криптовалюты. В это же время завод получал дешевую электроэнергию от фирмы "Юнайтед Энерджи".

По данным расследования "Схем", Запорожский завод ферросплавов относится к сфере влияния олигарха Игоря Коломойского. Олигарху удалось приобрести его со скидкой. Продавцом была государственная компания "Энергоатом".

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Правоохранители расследуют законность закупки.

История началась в феврале

Масштабные партии оборудования для майнинга криптовалют на Запорожский завод ферросплавов начали прибывать еще в феврале 2021 года.

Компания Georgian Manganese отгрузила более 1200 блоков фирмы Bitfury. Их стоимость составляла 3 миллиона долларов. В марте отгрузили еще примерно 1400 блоков.

Кроме того, у гонконгских фирм приобрели почти 12,5 тысяч блоков обработки информации и столько же блоков питания фирмы Bitmain. Их стоимость составляла более 6 миллионов долларов.

В целом в течение 2021 года Запорожский завод ферросплавов импортировал оборудование для майнинга и вспомогательные конструкции на сумму почти 750 миллионов гривен.

"Схемы" подчеркнули, что часть устройств импортировали через Черноморский рыбный порт. Он находится под контролем так называемой группы "Приват". Ее лидером считают самого Коломойского.

Также в 2020-м состоялся аукцион, на который выставили большой объем электроэнергии. Счастливым покупателем оказалась компания "Юнайтед Энерджи". Один кВт-час стоил 1,15 гривны.

По данным "Схем", "Энергоатом" мог недополучить почти 3 миллиарда гривен.

Приобретенную электроэнергию поставляли на ряд предприятий с орбиты Коломойского. В частности, на Запорожский завод ферросплавов.

Следствие НАБУ установило, что при продаже электроэнергии государственный "Энергоатом" мог недополучить доходов на общую сумму более 4,35 миллиарда гривен

В "Энергоатоме" опровергают информацию

Временный исполняющий обязанности президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин все опровергает.

Там ничего такого, о чем вы сейчас намекаете, не было. Там все было сделано так, как нужно было сделать. Мы – крупнейший поставщик в Украине. Конечно, мы продаем крупными лотами,

– подчеркнул Котин.

Подсчеты журналистов

Журналисты подсчитали: если завезенное оборудование включить на полную мощность, запорожский завод может получать около 80 биткоинов ежемесячно. По состоянию на 8 декабря – это более 4 миллионов долларов.

Заявление руководителя завода

Павел Кравченко – руководитель завода отметил, что криптоферму решили установить, чтобы иметь возможность зарабатывать деньги. Ее еще вроде бы не запустили.

Вывод

Коломойский пока не комментирует информацию. Тем временем в расследовании "Схем" подытожили полученную информацию.

"Государственная компания продает дешевую электроэнергию частному трейдеру с орбиты олигарха. Трейдер поставляет эту энергию на завод олигарха. И завод, получается, за счет майнинга криптовалюты имеет возможность получить прибыль. Но завод, который относят к сфере влияния Коломойского, не будет платить с этого налогов в казну – из-за неурегулированных законодательных правил", – отметили "Схемы".

Расследование "Схем": смотрите видео