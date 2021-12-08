Коломойский вышел из состава наблюдательного совета "плюсов"
8 декабря 2021 , 15:34Читати новину українською
Источник:"Детектор медиа"
Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания переоформил пять лицензий ООО "ТРК "Студия 1+1" из-за выхода из состава наблюдательного совета "плюсов" олигарха Игоря Коломойского.
Соответствующее решение относительно изменений регулятор принял во время заседания, которое состоялось в среду, 8 декабря.
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Сергей Лещенко отметил, что можно подумать будто это связано с законом о деолигархизации.
Однако, вероятнее всего, причина в другом – из-за попадания Коломойского под американские санкции,
– добавил журналист.
Санкции США против Коломойского
- США применили санкции против Коломойского и его семьи, запретив им въезд в страну.
- Основанием для этого стала деятельность олигарха на посту главы Днепропетровской области в 2014 – 2015 годах. В частности, попытки подорвать демократию и причастность к коррупции.
- После этого у Зеленского подчеркнули, что нужно преодолевать систему, в которой доминируют олигархи.