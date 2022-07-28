Коломойского логично выдать США, его дело там будет рассмотрено быстро, – Лещенко

Внештатный советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко считает, что бизнесмена Игоря Коломойского лучше отдать США, где его приговорят к лишению свободы, а деньги передадут Украине.

Лещенко подчеркнул, что это исключительно частная точка зрения, базирующаяся не на инсайдах, а на понимании юридических процессов в Украине и США. Советник заметил, что Коломойский давно находится под следствием в США.

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В частности, Минюст США подал уже 3 гражданских иска о конфискации его имущества в штатах Огайо, Кентукки и Техас. Это происходит в рамках расследования ФБР – и с "высокой степенью вероятности ему готовят или уже выдвинуто и уголовное обвинение".

США может попросить Украину выдать Коломойского

Лещенко также отметил, что эта информация не подлежит разглашению до того момента, когда Америка получит возможность дотянуться до фигуранта. Запрос на экстрадицию Коломойского может быть в любой момент направлен в Украину, – добавил советник руководителя ОП.

А поскольку Коломойский в свое время сделал выбор в пользу гражданства Израиля и гражданства Кипра, то для того чтобы он в конце концов предстал перед правосудием, "его логично выдать США".

Украинские суды будут намного медленнее американских, особенно учитывая коррупционные связи Коломойского, олигархическое влияние, агентуру внутри судебной вертикали, медиа-влияние,

– сказал Лещенко, заметив, что это лишнее во время войны.

"ПриватБанк" 19 ноября вручил своим бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову судебный иск. Также английский суд обязал бывших владельцев "ПриватБанка" Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и компании-ответчики дополнительно уплатить банку 1 миллион фунтов стерлингов (свыше 38,3 миллиона гривен).

К слову, украинский паспорт бизнесмена Игоря Коломойского значится как недействительный в реестре Государственной миграционной службы. Официально власти не комментируют лишение бизнесмена гражданства. Однако предварительно советник главы ОП Сергей Лещенко подтвердил 24 каналу, что Президент Владимир Зеленский лишил гражданства Игоря Коломойского, Геннадия Корбана, Вадима Рабиновича и других.

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