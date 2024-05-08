Коломойскому сообщили о подозрении в организации заказного убийства

Игорю Коломойскому сообщили еще одно подозрение. В частности его подозревают в организации заказного убийства директора одной из юридических компаний.

Игорь Коломойский получил очередное подозрение. В Офисе Генпрокурора сообщили, что оно касается организации заказного убийства.

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Подробности дела

По данным следствия, Коломойский заказал убийство директора одной из юридических компаний. Сообщается, что олигарх хотел отомстить за невыполнение требований об аннулировании и признании недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества.

Подозреваемый специально заказал членов банды, которая "специализировалась" на совершении тяжких и особо тяжких преступлений, включая физическую расправу с конкурентами.

Заказанные бандиты напали на директора юридической компании – они избили мужчину и нанесли ему ножевые ранения в жизненно важные органы. К счастью, пострадавший выжил.

Это преступление не было доведено до конца по причинам, которые не зависели от воли членов банды,

– сообщили в Офисе Генпрокурора.

Членов преступной банды разыскивают

Сейчас прокуроры проводят следственные и процессуальные действия, чтобы разоблачить всех лиц, причастных к совершению преступления.

Между тем подозреваемый бизнесмен находится под стражей с сентября 2023 года. Напомним, что ему уже вручено подозрение в легализации имущества, полученного мошенническим путем.

Коломойский будет находиться под стражей как минимум до 2 июня