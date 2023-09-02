Вывел полумиллиарда за границу: Коломойскому вручили подозрение

Олигарху Игорю Коломойскому вручили подозрение сразу по нескольким статьям. Его подозревают в легализации имущества, полученного мошенническим путем.

Об этом сообщили источники 24 Канала в спецслужбах. К его дому 2 сентября пришли представители СБУ, Офиса генпрокурора и Бюро экономической безопасности.

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В чем подозревают Коломойского

Как сообщают источники, одиозному олигарху подозрение вручили сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса:

статья 190 "Мошенничество";

статья 209 "Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем".

По данным следствия, подозреваемый мошенническим путем завладел денежными средствами на сумму более 570 миллионов гривен. А в дальнейшем незаконные денежные средства легализовал,

– сообщили в Офисе генпрокурора.

Установлено, что в течение 2013 – 2020 годов Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные и процессуальные действия. Подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения.

Олигарху вручили подозрение / Фото, предоставленные 24 Канала в спецслужбах

Как Коломойскому вручали подозрение: смотрите видео

К слову, санкции этих статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

СБУ разоблачила бизнес-партнера Коломойского

Согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

В июне СБУ разоблачила бизнес-партнера Коломойского Михаила Кипермана на краже в размере 600 миллионов гривен из "Укртатнафты".

Это было сделано в первый день полномасштабного вторжения в Россию. Так, 24 февраля 2022 года ОАО "Укртатнафта" перечислило на подконтрольную европейскую компанию почти 600 миллионов гривен. Они предусматривались другому поставщику для оплаты ранее зафрахтованных 84 тысячи тонн сырой нефти.

Чтобы реализовать такую "схему", Киперман создал "договор-клон", в котором изменил реквизиты получателя платежа. Таким образом, организаторы "схемы" перевели деньги на подконтрольную компанию, вместо того, чтобы рассчитаться с реальным поставщиком нефти.