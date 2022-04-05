Колонна, которая должна была эвакуировать мариупольцев, вернулась после блокирования, – Верещук

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что за 5 апреля 2022 года всего удалось эвакуировать 3 846 человек.

Ирина Верещук сообщила, что 7 автобусов, предназначенных для эвакуации людей из Мариуполя, вынужденно вернулись после блокировния в городе Мангуш.

Важно Оккупанты уничтожили все наши автобусы, которыми мы планировали вывозить людей, – мэр Мариуполя Бойченко

Известно, что колонна двигалась по согласованному маршруту в сопровождении делегации Международного комитета Красного креста, однако ее заблокировали оккупанты.

"По дороге этим автобусами были эвакуированы мариупольцы и местные жители из города Бердянск" – отметила Ирина Верещук.

Также она добавила, что за колонной автобусов следовало более 40 частных автомобилей. Они сейчас проходят пункты пропуска в Васильевке. Вскоре 400 человек будут в безопасности в Запорожье.