Точное количество погибших и раненых не сообщается, однако неофициально число перевалило за сотню. По состоянию на 31 октября общее количество потерь оккупантов перевалило за 300 тысяч лиц.

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Ликвидирован целый батальон из Чувашии

Российские паблики сообщают, что во время подготовки к переезду 1 батальон 1251 мотострелкового полка попал под обстрел ракетами HIMARS. В результате удара была уничтожена вся колонна мобилизованных оккупантов из Чувашской республики. Именно они образовывали это подразделение российской армии. В сети также публикуют последствия удара по оккупантам.

Батальон из Чувашии попал под обстрел: смотрите видео

Сообщается, что в колонне были КАМАЗы и УАЗы – от транспорта остались только обгоревшие остатки. Официальной информации о жертвах среди граждан Чувашии нет, однако российские волонтеры утверждают, что количество убитых и раненых доходит до 120 человек. Также поражены 10 вражеских автомобилей.

Россияне потеряли целую колонну: смотрите видео последствий

Российские пропагандистки жалуются, что российское подразделение "Атал" практически полностью ликвидировано.

Потери оккупантов в войне