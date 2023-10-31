Точное количество погибших и раненых не сообщается, однако неофициально число перевалило за сотню. По состоянию на 31 октября общее количество потерь оккупантов перевалило за 300 тысяч лиц.
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Ликвидирован целый батальон из Чувашии
Российские паблики сообщают, что во время подготовки к переезду 1 батальон 1251 мотострелкового полка попал под обстрел ракетами HIMARS. В результате удара была уничтожена вся колонна мобилизованных оккупантов из Чувашской республики. Именно они образовывали это подразделение российской армии. В сети также публикуют последствия удара по оккупантам.
Батальон из Чувашии попал под обстрел: смотрите видео
Сообщается, что в колонне были КАМАЗы и УАЗы – от транспорта остались только обгоревшие остатки. Официальной информации о жертвах среди граждан Чувашии нет, однако российские волонтеры утверждают, что количество убитых и раненых доходит до 120 человек. Также поражены 10 вражеских автомобилей.
Россияне потеряли целую колонну: смотрите видео последствий
Российские пропагандистки жалуются, что российское подразделение "Атал" практически полностью ликвидировано.
Потери оккупантов в войне
- Эксперты подсчитали, что за последнюю неделю украинские защитники уничтожили более 4,4 тысяч солдат российской армии. Это примерно равно численности девяти батальонов армии страны-агрессора.
- Под Красногоровкой Вооруженные Силы прицельным огнем разбили колонну оккупантов. Они хотели прорвать оборону украинцев под населенным пунктом, однако уцелевшим лишь пришлось срочно бежать.
- Появились новые детали спецоперации в новогоднюю ночь в оккупированной Макеевке, когда украинские бойцы поразили крупный логистический центр россиян. Стало известно, что в результате атаки погибло около 400 оккупантов, еще 300 были ранены.