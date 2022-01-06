Колонна военной техники двигается в сторону аэродрома Мачулищи под Минском.

У аэродрома Мачулищи под Минском, расположенным в Беларуси, была замечена колонна военной техники. Предполагают, что власти Беларуси готовятся перебросить своих силовиков в Казахстан.

Известно, что движение военной техники было замечено как раз после принятия решения о вводе войск ОДКБ в Казахстан.

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Официальные власти Беларуси никак не комментируют эту информацию. Однако, известно, что страна является членом Организации Договора о коллективной безопасности. Ранее передовые подразделения миротворцев уже приступили к выполнению поставленных задач. Среди них:

охрана важных государственных и военных объектов,

помощь правоохранительным органам Казахстана "в стабилизации обстановки и возвращении ее в правовое поле".

А Россия 6 января отправила в охваченный протестами Казахстан подразделения воздушно-десантных войск как миротворцев. Первый самолет уже прибыл в страну.

Войска ОДКБ в Казахстане: главное

Ранее власти Казахстана сами обратились в ОДКБ за помощью на фоне протестов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал протесты в своей стране "террористической угрозой".

В России подтвердили, что Москва отправит своих военных в Казахстан. Однако якобы для "миротворческих целей", а "порядка российские бойцы наводить не будут". Кремлевские силовики будут находиться в стране, пока там не стабилизируется ситуация. Они будут якобы охранять важные объекты.

Колонна военной техники двигается в сторону аэродрома Мачулищи: смотрите видео

Что этому предшествовало

Массовые акции начались в Казахстане 4 дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но через несколько дней требования митингующих стали более политическими.

Ситуация стремительно развивается: на третьи сутки протесты охватили всю страну, начались столкновения с применением светошумовых гранат, а правительство отправили в отставку.

К вечеру 5 января протестующие захватили ряд правительственных зданий. В Алматы с утра 6 января начали зачистку от митингующих. На площади продолжаются перестрелки, а людей просят оставаться в безопасном месте.

Ситуация в Казахстане переросла в чрезвычайное положение: смотрите видео