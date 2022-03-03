Колонна вражеской техники отправилась в направлении АЭС, – мэр Энергодара

В город Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция, прорвались российские оккупанты. Прямо сейчас их колонна двигается в направлении АЭС.

По словам городского головы Дмитрия Орлова, в Энергодаре слышны громкие выстрелы, которые раздаются со стороны АЭС. Напомним, что расположенная в городе Запорожская атомная электростанция является самой большой в Европе.

Читайте также Оккупанты обстреливают Энергодар

В течение нескольких дней энергодарцы защищались , блокируя въезд вражеской колонны. Однако 3 марта российские танки прорвались в город. Кроме рашистской бронетехники, в город вошли вражеские ДРГ. Захватчики начали обстреливать Энергодар, а теперь, судя по всему, нацелились на АЭС.

Рашисты двигаются в направлении АЭС, в городе раздаются выстрелы: видео

В то же время в Минэнерго ранее уверяли, что Запорожская АЭС надежно охраняется, поэтому трагический сценарий невозможен. Там говорят, что враг хочет захватить станцию, чтобы пошатнуть украинскую энергосистему.

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) также отмечали, что Россия не ударит по ядерным объектам Украины.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!