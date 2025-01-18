Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал американского издания The New York Post.

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Как дети из США могли съесть прах своего дедушки

Мать-одиночка троих детей Моника Лонг из штата Колорадо рассказала, что оставила своих двух малышей, возрастом 3 и 2 года, на минутку одних в начале января, чтобы иметь возможность воспользоваться уборной во время подготовки ко дню рождения.

По возвращении из туалетной комнаты женщина увидела, что ее мальчики играют в что-то, похожее на белую грязь. За четыре минуты, пока ее не было, двое негодяев успели вымазать сажей свои лица, тела и пол.

Далее женщина просто пропылесосила эту пыль.

Я думала: "Откуда взялась эта грязь?",

- вспоминала Лонг.

Через несколько дней женщина обнаружила пустой контейнер, в котором хранился прах их деда, и до нее дошла ужасная правда – "грязь", которой играли ее дети и которую она пропылесосила, – это его кремированные останки.



В США 2 внуков могли съесть прах своего дедушки / Фото с тиктока @molo.solo

"Они схватили его (контейнер с прахом – 24 Канал) и высыпали по всему ковру. И я не знала, что это останки нашего дедушки, и я их пропылесосила", – рассказала женщина в тиктоке.

Женщина даже предположила, что ее дети возможно, могли съесть часть праха, утверждая, что у одного из них были следы от пепла вокруг рта.

Относительно того, как ее дети смогли добраться до праха, Лонг сказала, что контейнер с останками дедушки был на полке, куда, казалось, они бы не могли добраться. Но в конце концов дети залезли наверх и схватили прах.

Она предположила, что маленькие шалуны потом открутили крышку с помощью рта.

2 американских малыша могли съесть прах своего дедушки / Видео с тиктока @molo.solo

Американка также предположила, какой была бы реакция дедушки мальчиков на эту выходку. Моника Лонг отметила, что PawPaw, так назвали мужчину в семье, отнесся бы к этому с юмором, а подобная история показалась бы ему смешной.

Известно, что это был прах отца Моники Лонг, который умер в 2020 году.