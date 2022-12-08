Скотобойня по-вагнеровски: оккупант, которого бросили умирать, назвал колоссальные потери России

Россия активно вербует "пушечное мясо" среди заключенных. Каждый оккупант для страны-террористки – одноразовый. Спасать "солдатов" не собираются. Их бросают на поле боя медленно умирать, гния заживо.

Очередной "герой голодных игр" Евгения Пригожина – зек-вагнеровец с позывным "Морок" (хотя какой там морок, даже на сумерки не тянет). Он купился на сладкие басни "повара Путина" и отправился на фронт. Думал, что будет воевать, как на курорте, и вдруг попал в ад, информирует 24 канал.

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"Морок" рассказал, что сидел себе в колонии и горя не знал. Но однажды туда пришел Пригожин. Он рассказал заключенным типичные русские сказки о выплатах, амнистии, лечении, звезде с неба. Так удалось завербовать 57 человек. На самом же деле после 6 дней "подготовки" новоиспеченных вагнеровцев бросили на фронт.

Тогда "Мороку" немного в голове просветлело. Из всех "достижений" он получил лишь ранение обеих ног и печени. Бросился к командованию, чтобы спасали беднягу. Но "бесстрашные" военачальники убегали с фронта со скоростью света.

Вагнеровец "Морок" рассказал, как свои его бросили: смотрите видео

Командир бросил на произвол судьбы, и вагнеровцы остались без связи. В общей сложности из 20 человек живых осталось трое. "Морок" рассказал, что одного расстреляли свои, второй стек кровью.

"Морок" остался умирать. Так бы и истек кровью в украинский чернозем, если бы не воины ВСУ. Они спасли вагнеровца и взяли его в плен. Теперь обменный фонд Украины пополнен, а у "Морока" есть шанс вернуться домой не частями.

Вагнеровец жаловался на потери России. В частности, стало известно, что из 20 оккупантов в живых остается только один. "Морок" обратился к российским заключенным, чтобы не велись на басни Пригожина и не становились "пушечным мясом".

Путина запретили спрашивать о бедах "пушечного мяса"

Пока мобики гибнут пачками, Владимира Путина нельзя огорчать вопросами об этом. Бункерный дед 7 декабря выполз на встречу с членами российского Совета по правам человека. Абсурдно, потому что где Россия и где человеческие права. Но всем присутствующим в режиме онлайн на "вещании" Путина рассказали, какие стоп-вопросы в разговоре с бункерным дедом.

В частности, нельзя было интересоваться бедами и недостаточным обеспечением "мобиков". Очевидно, когда Путин забывает выпить таблетки, то живет в мире "потерь нет".