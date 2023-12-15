Полтора года на передовой в самом аду: погиб воин "Карпатской Сечи" колумбиец "Бед Бой"

На войне в борьбе за Украину погиб доброволец из Колумбии с позывным "Бед Бой". Воине служил в добровольческом подразделении Сухопутных войск "Карпатская Сечь".

О потере сообщил украинский военный Руслан Андрийко. Пока неизвестно, на каком направлении и когда воин погиб.

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Колумбиец боролся с российскими оккупантами полтора года, успел побывать на самых горячих точках фронта. Военный подчеркнул, что собратья "Бед Боя" отомстят врагу за его гибель.

Карпатская Сечь скучает сегодня, чтобы отомстить завтра. На поле боя погиб наш брат, легкий, великий воин из далекой Колумбии Бед Бой. Полтора года на передовой в самом аду войны,

– отметил военнослужащий.



На войне погиб колумбиец с позывным "Бед Бой" / Фото из фейсбука Руслана Андрюша

Андрийко также отметил, что после победы нашего государства, всем воинам из Колумбии, погибшим за независимость Украины, установят мемориал.

"После победы мы установим мемориал и вспомним всех колумбийцев, погибших в боях с мировым злом, Россией. Вечная слава казаку!" – говорится в сообщении.

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