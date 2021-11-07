В Колумбии задержали подозреваемого в покушении на президента

Колумбийским спецслужбам удалось задержать мужчину, которого подозревают в нападении на президента страны Ивана Дуке. Ранее вертолет политика обстреляли злоумышленники.

Позывной задержанного – "Аурелио". Он был членом Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC). Соответствующее заявление сделал министр обороны страны Диего Молано.

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По словам колумбийского чиновника, среди бывших членов FARC есть те, кто хочет увеличить свое влияние в регионе. Впрочем, как заверил Молано, власть таких "разгонит и вернет спокойствие и безопасность".

Что такое FARC: основное

Источник: "Википедия"

Революционные вооруженные силы Колумбии или же FARC– это левая организация , которая после роспуска в 2016 году превратилась в признанную оппозиционную партию . Она называется "Общая революционная альтернативная сила".

, которая после роспуска в 2016 году превратилась в . Она называется "Общая революционная альтернативная сила". США, Канада, страны Европейского содружества и большинство латиноамериканских стран считают FARC террористической организацией . В то же время Куба и Венесуэла настаивают на том, что это – партизанская сила .

. В то же время Куба и Венесуэла настаивают на том, что это – . В августе 2019 года один из лидеров FARC в окружении людей в камуфляже записал видео, в котором заявил о возобновлении вооруженной борьбы против власти. Впрочем, большинство соратников его не поддержали.

Молано заявил о задержании подозреваемого: смотрите видео

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