Среди иностранцев, которых вербуют на войну в Украине, есть колумбийцы. В июне 2026 года группа наемников из Колумбии, воевавших на стороне оккупантов, сдалась в плен украинским военным. Корреспондент 24 Канала Анна Черненко рассказала, как иностранные наемники попадают в ловушки, соглашаясь служить в российской армии.

Рекрутеры дважды обманывают

Колумбийцев, воевавших на стороне России, взяли в плен на Купянском направлении военные 33-й ОМБр при непосредственном участии одного из командиров подразделений и при оперативном сопровождении Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины.

Попавшие в плен наемники откровенно рассказали, как их обманом заманили в Россию. Рекрутеры в Колумбии обещали им не военную службу, а тыловую. Мол, они будут либо охранять какие-то объекты, либо строить укрепления. Вместо этого через месяц-полтора, как рассказали пленные, они оказались на передовой в "мясных штурмах".

Некоторые из них поняли, что находятся уже не в России, а в Украине, только когда их вывели на позиции. Кто-то осознал это чуть раньше – в тренировочных лагерях. Но они уже не могли вернуться назад, ведь оккупанты угрожали им тюрьмой. В итоге большинство иностранцев гибла в первых-вторых боях,

– подчеркнула Анна Черненко.

Также распространен еще один обман наемников – финансовый. В Колумбии очень много рекламы, как прямой, так и завуалированной, о службе в России. Будущим рекрутам обещают до 3 миллионов рублей, и это довольно большая сумма в колумбийских песо для рядового гражданина.

Пленный из Колумбии Леонель рассказал, что у них было по две банковские карты на один счет. По одной карте с ПИН-кодом у каждого взял вербовщик. Сказал, что оттуда снимут деньги – 300 тысяч рублей, потому что он оплатил поездку из Колумбии в Москву.

Мне пришел миллион рублей. Я с помощью вербовщика отправил часть денег семье. Из миллиона у меня осталось 700 тысяч рублей. Я потерял 5%, потому что мне сказали, что я должен обменять рубли на доллары, а затем доллары на колумбийские песо. Моей семье поступило 26 миллионов колумбийских песо. Если сравнивать эти 8 тысяч долларов с миллионами рублей, то это немного, потому что половину я потерял. Рекрутеры дважды нас обкрадывают,

– отметил Леонель.

Однако среди тех, кто успевает отправить хотя бы какую-то сумму своим семьям в Колумбию, – единицы. К тому же рекрутеры оформляют себе дублирующие банковские карты к счетам иностранцев и снимают с них проценты. А после гибели или исчезновения военнослужащего никто не знает, что происходит с этими картами.

Колумбиец Диего рассказал, что находился в сложной ситуации, из которой хотел выбраться. Поэтому и согласился ехать в Россию.

"Они предлагают столько денег, что начинаешь верить, что будешь жить лучше. За это практически приходится отдать жизнь. Мы стали "пушечным мясом". Они дают деньги, которыми ты не сможешь воспользоваться. Я сумел отправить деньги в Колумбию, а мой напарник, который погиб от удара дрона, ничего не отправил. Его семья даже не знает, что он погиб", – пояснил Диего.

Сдался в плен из-за брата

Колумбийцы из-за обмана и ужасных условий были вынуждены сдаваться в плен. Диего считает, что то, как он попал в плен к украинским военным, – это лучшее, что могло с ним случиться.

Меня взял в плен украинский солдат Иван. Я ему за это благодарен. Он отвел меня в окоп, перевязал рану, дал мне еду, воду, сигарету. Мне разрешили отправить сообщение родителям – у меня с собой был телефон. Я попросил разрешения сообщить, что со мной все в порядке, записав аудиосообщение отцу. Я его попросил, чтобы он передал сообщение брату. Я посоветовал ему, что лучшее, что может быть с ним, – это сдаться,

– сказал он.

Дело в том, что старший брат Диего – Леонель – также воевал на стороне россиян. Отец передал ему слова Диего о том, чтобы сдаться в плен. Леонель получил сообщение, и когда через несколько дней его отправили захватывать крайнюю украинскую позицию, он уговорил еще четырех соотечественников сдаться в плен.

Вместо белых флагов они подняли белые листы из блокнота, написав на них "Колумбия", и украинский дрон сопровождал их, пока они шли до украинских позиций.

Я сдался в плен прежде всего потому, что узнал, что мой брат в порядке, и из-за лжи россиян. С этим нужно было покончить. Я там видел много не только колумбийцев, но и людей из других стран. И я понял, что все это ложь. Я сказал четырем парням из Колумбии, с которыми был вместе, что брату в плену сохранили жизнь, поэтому лучше будет нам всем сдаться мирным путем,

– подчеркнул Лионель.

Также один из пленных, Густав, рассказал, что оккупанты отправляют на "ноль" именно колумбийцев. Когда они осознали, что находятся впереди всех, то воспользовались тем, что рядом не было россиян, и сдались в плен.

Наемники из Колумбии, служившие в российской армии, сдались в плен: смотрите видео

Анна Черненко отметила, что пленные колумбийцы согласились на интервью, потому что хотели рассказать о том, что иностранцы, нанимающиеся в российскую армию, могут попасть в ловушку.

Кроме того, пленные назвали несколько фамилий своих погибших соотечественников. Они подозревают, что семьям в Колумбии никто не сообщил о том, что этих людей уже нет в живых. Поэтому это еще один мотив пленных колумбийцев дать интервью – рассказать о своих погибших, чтобы о них наконец узнали в Колумбии.

Больше о судьбе колумбийцев, которые были наемниками российской армии и решили сдаться в украинский плен, вы можете узнать из материала на сайте 24 Канала.