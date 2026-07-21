Серед тих іноземців, яких вербують на війну в Україні, є колумбійці. У червні 2026 року група найманців з Колумбії, які воювали за окупантів, здалася в полон українським військовим. Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла, як іноземні найманці потрапляють у пастки, коли погоджуються служити в російській армії.

Рекрутери двічі обкрадають

Колумбійців, що воювали на боці Росії, взяли у полон на Куп'янському напрямку військові 33 ОМБр за безпосередньої участі одного з командирів підрозділів і за оперативного супроводу Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України.

Найманці, які потрапили у полон, відверто розповіли, як обманом їх заманили у Росію. Рекрутери у Колумбії обіцяли їм не військову службу, а тилову. Мовляв, вони будуть або охороняти якісь об'єкти, або будувати укріплення. Натомість за місяць-півтора, як розповіли полонені, вони опинилися на передовій у "м'ясних штурмах".

Дехто з них зрозумів, що перебуває вже не в Росії, а в Україні, тільки коли їх завели на позиції. Хтось усвідомив це трохи раніше – на тренувальних таборах. Але вони вже не могли повернутися назад, адже окупанти погрожували їм в'язницею. Зрештою, більшість іноземців помирала в перших-других боях,

– наголосила Анна Черненко.

Також поширений ще один обман найманців – фінансовий. У Колумбії дуже багато реклами, і прямої, і завуальованої, про службу в Росії. Майбутнім рекрутам обіцяють до 3 мільйонів рублів, і це доволі велика сума у колумбійських песо для пересічного громадянина.

Полонений з Колумбії Леонель сказав, що у них було по дві банківські картки на один рахунок. По одній картці з пін-кодом у кожного забрав рекрутер. Сказав, що звідти знімуть гроші – 300 тисяч рублів, бо він оплатив поїздку з Колумбії до Москви.

Мені прийшов мільйон рублів. Я за допомогою рекрутера відправив частину грошей сім'ї. Із мільйона в мене лишилося 700 тисяч рублів. Я втратив 5%, бо мені сказали, що я мушу рублі поміняти на долари, а потім долари на колумбійські песо. Моїй сім'ї надійшло 26 мільйонів колумбійських песо. Якщо порівнювати ці 8 тисяч доларів із мільйонами рублів, то це небагато, бо половину я втратив. Рекрутери двічі нас обкрадають,

– зазначив Леонель.

Проте серед тих, хто встигає відправити хоча б якусь суму своїм сім'ям у Колумбію, – одиниці. До того ж, рекрутери беруть собі дублюючі банківські картки до рахунку іноземців і забирають звідти відсотки. А після загибелі чи зникнення військового ніхто не знає, що відбувається з цими картками.

Колумбієць Дієго повідомив, що перебував у складній ситуації, з якої він хотів вирватися. Тому й погодився їхати в Росію.

"Вони пропонують таку кількість грошей, що починаєш вірити, що житимеш краще. За це практично треба віддати життя. Ми стали "гарматним м'ясом". Вони дають гроші, якими ти не зможеш скористатися. Я зумів надіслати гроші в Колумбію, а мій напарник, який загинув від дрона, нічого не послав. Його сім'я навіть не знає, що він загинув", – пояснив Дієго.

Здався в полон через брата

Колумбійці через обман і жахливі умови були змушені здаватися в полон. Дієго, вважає, що те, як він потрапив до українських військових, – це найкраще, що могло з ним статися.

Мене взяв у полон український солдат Іван. Я йому за це вдячний. Він відвів мене в окоп, забинтував, дав мені їжу, воду, цигарку. Мені дозволили надіслати повідомлення батькам – я мав з собою телефон. Я попросив дозволу повідомити, що я в нормі, записавши аудіоповідомлення батьку. Я попросив, щоб він передав повідомлення брату. Я дав йому пораду, що найкраще, що може бути з ним, – це здатися,

– сказав він.

Річ у тім, що старший брат Дієго – Леонель – також воював на боці росіян. Батько передав йому слова Дієго здатися у полон. Леонель отримав повідомлення, і коли за кілька днів його відправили захоплювати крайню українську позицію, він вмовив ще чотирьох співвітчизників здатися в полон.

Замість білих прапорів вони підняли білі аркуші з блокнота, написавши на них "Колумбія", і український дрон супроводжував їх, поки вони йшли до українських позицій.

Я здався в полон перш за все тому, що дізнався, що мій брат у нормі, і через брехню росіян. З цим треба було покінчити. Я там бачив багато не тільки колумбійців, а й людей із інших країн. І я зрозумів, що все це брехня. Я сказав чотирьом хлопцям з Колумбії, з якими був разом, що брату в полоні зберегли життя, тому краще буде нам усім здатися у мирний спосіб,

– підкреслив Ліонель.

Також один з полонених, Густав, розповів, що окупанти відправляють на "нуль" саме колумбійців. Коли вони усвідомили, що перебувають попереду всіх, то скористалися тим, що поруч не було росіян, і здалися в полон.

Найманці з Колумбії, що служили в російському війську, здалися в полон: дивіться відео

Анна Черненко зазначила, що полонені колумбійці погодилися на інтерв'ю, адже хотіли розповісти про те, що іноземці, які наймаються у російську армію, можуть потрапити у пастку.

Крім того, полонені назвали кілька прізвищ своїх загиблих співвітчизників. Вони підозрюють, що сім'ям у Колумбії ніхто не повідомив про те, що тих людей немає в живих. Тому це ще один мотив полонених колумбійців дати інтерв'ю – розповісти про своїх загиблих, щоб про них врешті дізналися в Колумбії.

Більше про долю колумбійців, які були найманцями російської армії і вирішили здатися в український полон, ви можете дізнатися із матеріалу на сайті 24 Каналу.