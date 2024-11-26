Команда Трампа обсуждает проведение прямых переговоров с Ким Чен Ином, – Reuters

Команда новоизбранного президента США Дональда Трампа обсуждает возможность проведения прямых переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. В США надеются, что это может дать новый дипломатический толчок.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Отмечается, что прямой подход, который бы опирался на отношения, что уже существуют, мог бы "растопить лед" с Кимом.

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Начнут ли США прямые переговоры с КНДР

В команде Трампа рассматривают прямой контакт с Ким Чен Ыном как наиболее вероятный способ наладить контакт между Вашингтоном и Пхеньяном. В то же время, по словам источников Reuters, политические дискуссии являются изменчивыми, и Трамп еще не принял никаких окончательных решений.

Также неизвестно, что может Ким Чен Ын предложить президенту США в ответ. Отмечается, что Северная Корея четыре года игнорировала предложения Джо Байдена начать переговоры без предварительных условий. Также в Пхеньяне надеются на расширение ракетного арсенала и усиление отношений с Россией.

Мы уже зашли настолько далеко, насколько могли, в переговорах с Соединенными Штатами,

– сказал Ким на прошлой неделе во время выступления на военной выставке в Пхеньяне.

Во время своего президентства в 2017 – 2021 годах Трамп провел три встречи с северокорейским лидером: в Сингапуре, Ханое и на корейской границе. Однако, по словам журналистов, тогда их дипломатия не дала конкретных результатов.

К слову, ранее стало известно, что КНДР перерезала линии электропередач, установленные Южной Кореей для поставки электроэнергии в закрытый совместный индустриальный парк в северокорейском приграничном городе Кэсон.